Brasil convidado ao Conselho de Paz para Gaza proposto por Trump

De acordo com a mesma fonte, o Governo brasileiro já recebeu o convite, sendo que o Presidente brasileiro, Lula da Silva ainda não tomou uma decisão a esse respeito.

A proposta está neste momento a ser discutida no seio do Governo e com parceiros de outros países, detalhou o Itamatay à Lusa.

Segundo a Casa Branca, o Conselho de Paz foi concebido para supervisionar o plano que pretende pôr fim ao conflito de Israel contra Gaza e para garantir, no futuro, a segurança e a desmilitarização desse território palestiniano.

Vários países e organismos internacionais, entre eles a União Europeia, receberam convite para participar no Conselho de Paz, ao qual já confirmaram que se juntarão Alemanha, Argentina, Paraguai, Catar, Emirados Árabes Unidos ou Bielorrússia, entre outros.

Em contrapartida, países como a França ou a Noruega rejeitaram participar nesse fórum, ao que Trump respondeu com ameaças de impor tarifas de 200% sobre os vinhos e champanhes franceses.

O Presidente brasileiro negociou com Trump a retirada da maior parte das tarifas que Washington tinha imposto sobre os produtos do país sul-americano como represália pelo processo judicial que levou à condenação a pena de prisão do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.