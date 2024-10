Brasil e ONU lançam nova fase de projeto de cooperação

A iniciativa, denominada "Trabalho Decente e Justiça Social", foi apresentada na segunda-feira na 11.ª primeira reunião de Cooperação Sul-Sul e Trilateral Brasil-OIT, realizada no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília.

Este projeto de cooperação começou formalmente em 2009 e tem como objetivo promover programas de segurança social, empregos amigos do ambiente e a prevenção e erradicação do trabalho infantil nos países em desenvolvimento.

Na fase inicial, implementada entre 2009 e 2023, foram executados cerca de 20 projetos, envolvendo mais de 40 países em África, América Latina e Caraíbas.

Nesta nova fase, a iniciativa procura contribuir para o avanço e a promoção do trabalho digno e da justiça social nos países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia-Pacífico.

A diretora da OIT para a América Latina e as Caraíbas, Ana Virgínia Moreira, destacou a liderança do Brasil e salientou que a cooperação Sul-Sul é "uma ferramenta valiosa para promover o crescimento económico, reduzir a pobreza e apoiar o desenvolvimento inclusivo".

O ministro do Trabalho em exercício do Brasil afirmou que, face às atuais transformações económicas e tecnológicas, a cooperação internacional "é essencial" para enfrentar estes desafios com os trabalhadores no centro do debate.

O acordo assinado com a OIT vai reforçar o diálogo social tendo em vista as futuras mudanças no mercado de trabalho mundial, notou Francisco Macena.