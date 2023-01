Brasil. Gilmar Mendes considera que não existiu tentativa clara de golpe de estado

O juiz do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de estado, no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, o magistrado, reconhecido também como ministro, acredita que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro.