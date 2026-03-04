Brasil. "Lei do Silêncio" para IA antes das eleições e cerco a "deepfakes"

O "Apagão" da IA na reta final

O objetivo é evitar as chamadas "bombas informacionais", materiais falsos lançados à última da hora que não dão tempo de resposta nem verificação rigorosa dos fatos.







Desta forma, segundo frisou o ministro Nunes Marques, fica proibida, não só a publicação, como a republicação de conteúdos produzidos ou alterados por IA que “modifiquem imagem, voz ou manifestação de candidata ou candidato ou pessoa pública, ainda que rotulados”.

Proteção de Género e Ética

Transparência e Responsabilidade

O candidato deve informar claramente o eleitor que tecnologia foi utilizada para alterar voz ou imagem.

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, decidiu que a utilização de IA terá restrições severas para— mesmo que esteja devidamente identificado — nas 72 horas que antecedem a eleição e nas 24 horas seguintes ao encerramento das urnas.sem a necessidade de uma nova ordem judicial para cada publicação idêntica que surja.A resolução também é rigorosa contra a violência política. Está terminantemente proibido o uso de IA para criar imagens de nudez ou conteúdo sexual envolvendo candidatos, medida que responde a preocupações globais sobre o uso de ferramentas para difamação de mulheres no ambiente político.O ministro Nunes Marques salientou, precisamente, a necessidade de defender, “mormente, a dignidade feminina” proibindo alterações em fotografia, vídeos ou outro registo audiovisual que contenha cena de sexo, nudez ou pornografia”., avisou.Além disso, sistemas de recomendação das redes sociais e chatbots não poderão emitir opiniões próprias sobre candidaturas ou priorizar partidos nos seus algoritmos de busca, “mesmo que solicitadas pelos eleitores, de forma a impedir a interferência algorítimica no processo decisório da definição do voto”, explicou o vice-presidente do TSE.A justiça eleitoral brasileira decreta também guerra aos perfis falsos usados para publicar informações erradas, insultuosas e difamatórias. Assim, devem ser banidos perfis de redes sociais falsos, apócrifos ou automatizados “sempre que houver práticas reiteradas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral”.E as plataformas devem possuir planos destinados à prevenção e mitigação de riscos que ponham em causa o processo eleitoral e assegurem o cumprimento das novas regras agora definidas e que foram aprovadas por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral.O Brasil tem eleições presidenciais em outubro (1ª volta no dia 4 e 2ª volta no dia 25).