Brasil lidera em transição energética na América Latina

O Brasil, que segundo o relatório lidera o investimento das grandes potências em energias limpas como a hidroeletricidade ou os biocombustíveis, subiu duas posições na classificação face ao ano anterior, ultrapassando assim o Reino Unido ou os Estados Unidos.

A Suécia volta a ser classificado como o melhor país, seguida também mais uma vez pela Dinamarca, enquanto há pequenas variações nas posições seguintes, ocupadas pela Finlândia (quarta em 2023), Suíça e a França.

A Alemanha é o 11.º, enquanto a China é o 17.º, os Estados Unidos o 19.º, o Japão o 26.º e a Itália o 41.º, segundo o `ranking` de 120 países que coloca a Tanzânia, Iémen e República Democrática do Congo em último lugar.

O Fórum Económico Mundial, entidade organizadora das cúpulas anuais de líderes políticos e económicos em Davos, na Suíça, sublinhou que as incertezas globais estão a abrandar o ritmo da transição energética nos últimos três anos.

Dos 120 países estudados, 107 fizeram progressos na última década, embora "as perspetivas globais sejam prejudicadas pela volatilidade económica, pelas crescentes tensões geopolíticas e pelas mudanças tecnológicas".

O relatório destacou que no ano passado foram investidos 1,8 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) na transição para energias limpas, um valor recorde que representou um aumento de 17% face ao ano anterior, embora as emissões do setor tenham continuado a crescer.