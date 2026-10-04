Brasil. Mais de 158 milhões de eleitores são hoje chamados às urnas

O Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, procura a reeleição aos 80 anos e o seu quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, tenta devolver o poder ao campo bolsonarista, quatro anos depois da derrota do pai contra o mesmo adversário.





A segunda volta está prevista para 25 de outubro, caso nenhum candidato obtenha hoje os necessários mais de 50% dos votos válidos.

Portugal é o segundo maior colégio eleitoral no estrangeiro, atrás dos Estados Unidos da América.

As eleições, cujo voto é obrigatório no Brasil, pretendem eleger governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, além do próximo chefe de Estado.Concorrem ainda alguns nomes relativamente fortes como Romeu Zema, Augusto Cury, Ronaldo Caiado e Renan Santos, que, em conjunto, não ultrapassam os 10% nas sondagens, mas cujos votos podem ser decisivos para levar a eleição a uma segunda volta.O clima de tensão levou também países como o Reino Unido, o Canadá e a Alemanha, enquanto os Estados Unidos e a Austrália suspenderam na sexta-feira o atendimento nas suas representações diplomáticas no Brasil por razões de segurança.Em Portugal estão recenseados mais de 134.000 brasileiros que deverão votar obrigatoriamente nas eleições presidenciais de hoje, nas mesas de voto disponíveis no país.O voto é obrigatório para todos os cidadãos alfabetizados, dos 18 aos 70 anos, mesmo que estejam emigrados, sendo que estes apenas vão ajudar a eleger o Presidente e o vice-Presidente da República. A votação para governadores, deputados e senadores é restrita aos cidadãos que vivam no país.- Reitoria da Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.Em Lisboa estão inscritos cerca de 79.000 eleitores, no Porto são mais de 47.000 e em Faro perto de 9.000.