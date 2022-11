Brasil. Mais de 260 estradas bloqueadas

O diretor de operações da Policia Rodoviária Federal diz que o mais importante nesta altura é tentar desimpedir as vias.











A polícia avisa que quem não cumprir as regras vai ser multado.

As polícias militares dos estados começaram a atuar na desobstrução das estradas bloqueadas.







O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou esta terça-feira ao governo para que adote de imediato todas as medidas "necessárias e suficientes" para desobstruir as rodovias bloqueadas pelos apoiantes de Jair Bolsonaro, que estão em protesto pelo resultado das eleições no Brasil.





Na sequência das eleições no Brasil no último domingo, vários bloqueios e interdições de estradas estão a afetar grande parte dos estados do país. A vitória de Lula da Silva levou os apoiantes do atual presidente para a rua e os “bolsonaristas” apelam à permanência dos manifestantes nas ruas.







"As polícias militares dos estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram, seja em espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção das medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", indicou o ministro.



A ordem vigora desde a meia-noite (3h00 em Lisboa). Os camionistas que participem nos bloqueios poderão ser alvo de multas de 100 mil reais (cerca de 20 mil euros) por hora.







O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deve fazer uma declaração oficial sobre sua derrota eleitoral ainda nesta terça-feira, disse um ministro, acrescentando que o líder de extrema-direita não contestará os resultados.



O ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse à Reuters que Bolsonaro deve se reunir com ministros da Suprema Corte antes de seu discurso. Bolsonaro perdeu para o ex-presidente de esquerda Lula da Silva no domingo.