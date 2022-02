Brasil. Novas chuvas torrenciais em Petrópolis fazem soar alarmes de emergência

Os moradores de vários bairros de Petrópolis, cidade com 300 mil habitantes localizada a 60 quilómetros do Rio de Janeiro, ficaram mais uma vez em alerta após terem ouvido os alarmes de emergência e começado a receberfora da área.Os alertas foram lançados “devido ao volume de chuva que cai sobre a cidade e que irá continuar, com intensidade moderada a forte”, até sábado, indicou a Proteção Civil local.Mais duas ruas de Petrópolis foram já evacuadas e fechadas depois deque não causou feridos, acrescentaram as autoridades.

A nova precipitação ocorre cerca de 48 horas depois das chuvas torrenciais que transformaram as ruas da cidade em rios de lama, destruindo casas e levando consigo dezenas de veículos, alguns deles ainda com passageiros no interior.

Foto: Ricardo Moraes - Reuters







Um voluntário das equipas de resgate disse à agência France Presse que, depois daquelas que foram as chuvas mais fortes em Petrópolis em quase um século. “É preciso muito cuidado nas áreas de risco ainda ameaçadas por deslizamentos”, explicou.Só na quinta-feira, a precipitação registada ultrapassou a média de todo o mês de fevereiro.O jornalreferecomo resultado deste desastre natural, entre os quais se encontram 13 menores de idade. Foram resgatadas com vida 24 pessoas, masEnquanto decorrem os enterros das vítimas mortais, no terreno continuam duas centenas de polícias, mais de 500 bombeiros e 210 militares, acompanhados por nove helicópteros enviados pelo Governo brasileiro para sobrevoarem a área.Até quinta-feira, cerca de 850 pessoas tinham sido recebidas em abrigos improvisados, a maioria em escolas públicas de regiões próximas.

Marcelo presta “as mais sentidas condolências” a Bolsonaro

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou no último dia condolências ao homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro.“Foi com profunda consternação e tristeza que tomei conhecimento dasprovocada pelas chuvas torrenciais em Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, que resultaram na perda de numerosas vidas humanas, muitos desaparecidos e desalojados, e em avultados prejuízos materiais”, lê-se numa nota no site da Presidência.“Neste momento difícil, transmito através de Vossa Excelência, em nome do Povo português e no meu próprio,”, escreveu o chefe de Estado.Marcelo Rebelo de Sousa expressou ainda “a nossa solidariedade para com o povo brasileiro e, em particular, para com os habitantes das zonas mais afetadas”.Jair Bolsonaro deverá, esta sexta-feira, sobrevoar Petrópolis para acompanhar a situação do desastre. O chefe de Estado, que soube da tragédia quando se encontrava em Moscovo em visita oficial, escreveu na rede social Twitter ter pedido ao Governo