Brasil pede "máxima contenção" após ataque iraniano

O Irão lançou ataque com `drones` contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

O Governo brasileiro está a acompanhar "com grave preocupação" os relatos de lançamentos de `drones` e mísseis do Irão contra Israel, afirma-se num comunicado divulgado esta noite pelo Ministério das Relações Exteriores.

O ministério também destacou que, desde o início do atual conflito na Faixa de Gaza, o Brasil tem alertado para o "potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iémen e, agora, o Irão".

No comunicado, o Brasil não usa palavras de condenação ao ataque iraniano, em contraste com a condenação, na semana passada, do ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco, escreveu a agência de notícias espanhola Efe.

Numa mensagem na rede social X, a missão iraniana junto da ONU alegou que, "de acordo com o artigo 51.º da Carta das Nações Unidas sobre a legítima defesa, a ação militar do Irão foi uma resposta à agressão do regime sionista" contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco.

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.