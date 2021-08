Brasil procura acordo com outros países para retirada de brasileiros do Afeganistão

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil indicou ter informação sobre a presença de cinco cidadãos brasileiros no Afeganistão, dois dos quais manifestaram intenção de deixar o país.

"A situação dos brasileiros no Afeganistão constitui, neste momento, prioridade para a assistência consular do Itamaraty [nome como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores brasileiro]", apontou a mesma fonte.

O atendimento a brasileiros está a cargo da Embaixada do Brasil no Paquistão, que também tem jurisdição sobre o Afeganistão e o Tajiquistão.

"Foram amplamente divulgados os dados de contacto da Embaixada do Brasil em Islamabad [capital paquistanesa], que tem a representação do Brasil junto ao Afeganistão e a jurisdição consular sobre o território afegão, e da Divisão de Assistência Consular, para identificar e apoiar brasileiros que precisem urgentemente de auxílio", acrescentou o executivo.

O Governo brasileiro informou ainda que avalia a possibilidade de concessão de vistos humanitários para "pessoas afetadas pela situação política no Afeganistão em termos semelhantes aos concedidos a haitianos e apátridas da República do Haiti e para as pessoas afetadas pelo conflito na Síria".

Inicialmente, o Ministério das Relações Exteriores havia dito que não tinha registo de brasileiros no país.

Após uma ofensiva relâmpago, os talibãs tomaram Cabul no domingo passado, o que assinalou o seu regresso ao poder no Afeganistão, 20 anos depois de terem sido expulsos pelas forças militares estrangeiras (Estados Unidos da América e NATO).

Foi o culminar de uma ofensiva que ganhou intensidade a partir de maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e dos seus aliados da NATO, incluindo Portugal.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista, que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

Depois de terem governado o país de 1996 a 2001, impondo uma interpretação radical da `Sharia` (lei islâmica), teme-se agora que os radicais voltem a impor um regime de terror, nomeadamente ao nível dos diretos fundamentais das mulheres e das raparigas.

MYMM (DYMC) // PDF