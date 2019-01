Brasil. "Risco iminente" de nova rutura de barragem obriga a evacuação

Carlos Santos Neves - RTP27 Jan, 2019, 11:15 / atualizado em 27 Jan, 2019, 11:17 | Mundo

Em comunicado, a empresa de mineração responsável pelas barragens da região explica ter acionado os alarmes pelas 5h30 locais ao “detetar o aumento dos níveis de água nos instrumentos” que monitorizam o funcionamento da barragem 6, depósito de água que integra o complexo mineiro de Brumadinho.



A barragem 6 faz parte da mina de Córrego do Feijão, no complexo de Brumadinho.

Assistência israelita

O espaço aéreo sobre Brumadinho encontra-se agora encerrado e só os aparelhos de resgate dispõem de autorização para operar.



Após contato com o Primeiro-ministro de Israel, @netanyahu , chegam hoje, às 12h, em Belo Horizonte-MG, recursos humanitários e profissionais; São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos destinados a busca de desaparecidos em Brumadinho - MG. pic.twitter.com/X487092d7l — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 de janeiro de 2019

c/ agências

Trata-se de uma estrutura próxima da barragem 1, reservada a resíduos de minério, que colapsou na passada sexta-feira. A empresa, escreve a ediçãodo jornal, começou ainda no sábado a bombear água da barragem 6.Perante o alarme da Vale, as autoridades desencadearam a retirada de habitantes da comunidade de Córrego do Feijão, em Brumadinho, deslocando-os para zonas mais elevadas. O mesmo aconteceu em Tejuco, segundo a imprensa brasileira.“As autoridades foram avisadas e, como medida preventiva, a comunidade da região está sendo deslocada para os pontos de encontro determinados previamente pelo Plano de Emergência. A Vale continuará monitorando a situação, juntamente com a Defesa Civil”, adianta o comunicado da Vale.Citado pelo, o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros, confirmou que o sinal de alarme foi acionado por “risco iminente de rompimento da barragem 6”.“O Corpo de Bombeiros permanece com todas as suas aeronaves em prontidão se for necessário deslocar equipas para algum local mais distante ou para realizar resgate e salvamento”, acrescentou o responsável.A rutura da barragem 1, na passada sexta-feira, provocou pelo menos 37 vítimas mortais. As autoridades chegaram a avançar com um balanço de 40 mortos, mas corrigiram entretanto o número.Há ainda perto de três centenas de pessoas dadas como desaparecidas.O Presidente brasileiro anunciou a chegada de um avião israelita com equipamento, técnicos e pessoal médico para apoiar os socorristas brasileiros. “São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos”, escreveu Jair Bolsonaro no Twitter.Bolsonaro sobrevoou no sábado a área onde se deu a rutura da barragem e o Governo Federal já instituiu um gabinete de crise.O colapso da barragem 1 em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, alimentou uma torrente de lama e resíduos minerais que deixou soterradas inúmeras casas da região.