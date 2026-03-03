Brasil. Supremo trava "penduricalhos" da elite do funcionalismo público

Auxílio-Perú e Auxílio-Panetone: O menu do privilégio

"O teto tornou-se o piso"



O rombo de 20 mil milhões

O Congresso pretendia legalizar brechas que permitiriam o pagamento de retroativos e a conversão de licenças não gozadas diretamente em dinheiro vivo, manobras que contornariam o teto salarial de forma permanente.

A despesa para o Estado brasileiro atinge os 3,2 mil milhões de euros anuais.. No entanto,com recurso a manobras jurídicas que elevam os rendimentos acima dos 100 mil reais mensais através de verbas classificadas como "indemnizatórias", que ficam fora do limite legal e são isentas de impostos.Numa das decisões que proíbe os pagamentos, o ministro Flávio Dino [no Brasil, os juízes do Supremo são designados ministros] não poupou nas críticas ao que classificou como"Qual o teto que vigora hoje no Brasil? Quem souber responder a essa pergunta ganha um prémio", ironizou Dino no plenário do STF. "Podem existir dois mil ou três mil tetos, dependendo da interpretação de cada órgão pagador". O ministro alertou ainda para o risco de surgirem bónus por "respirar oxigénio" caso a "mixórdia" de pagamentos não seja travada.Este ministro reforça a ideia de que, a pretexto de indemnizações,. Flávio Dino considera que o fenómeno da multiplicação anómala de verbas indemnizatórias “chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis com o artigo 37 da Constituição, mormente quanto aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência”.Por seu turno, oE, jocosamente, referiu-se, também, a um subsídio que permite fazer pagamentos relativos a 34 dias num mês. “Sabe Deus como isso se articula”, referiu Gilmar Mendes, concluindo que “é uma criatividade de fazer inveja a Picasso”.O ministro criticou a "audácia" de tribunais estaduais que criam benefícios próprios sem base legal nacional. "Raramente esta Corte se deparou com casos tão controversos. É preciso limites para a autonomia administrativa", defendeu Mendes, que estabeleceu um prazo de 60 dias para que todos os órgãos deem transparência total aos pagamentos.Flávio Dino lembrou queDe acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU) e da área económica do Governo,Em declarações à RTP,. E avisa que esta prática não só se tornou um hábito como está a crescer.Enquanto a maioria dos servidores públicos — como professores e enfermeiros — recebe ordenados modestos, esta elite beneficia de licenças que se convertem, por exemplo, em dinheiro e auxílios de transporte sem necessidade de comprovação.“Nós temos notícias de membros de determinado poder que chegam a ganhar 400 mil, lembrando que o salário médio do brasileiro é 3.600 reais [593 euros] e o salário médio de um servidor público é de 5 mil reais”, afirma.O julgamento definitivo no plenário do STF foi adiado para 25 de março, enquanto o Congresso Nacional tenta negociar uma "regra de transição" para evitar um corte abrupto nos rendimentos de juízes e procuradores. Mas as decisões de Flávio Dino e Gilmar Mendes mantêm-se em vigor pelo que ficam proibidos novos "penduricalhos" e os antigos têm de ser suspensos.Porém, apesar destas medidas judiciais,Numa tentativa de estancar este fenómeno, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, vetou vários dispositivos aprovados pelo Congresso que funcionavam como autênticas "portas abertas" para novos privilégios.Ao chumbar estas medidas,Para José Souza Júnior o problema de base é que não está bem definido o que é verba indemnizatória pelo que preconiza queEste professor realça que este caso dos “penduricalhos” ganhou uma proporção muito grande no poder judicial, o que torna normal juízes de instâncias inferiores ganharem duas ou três vezes mais do que os do Supremo, que auferem o teto. Tal, deve-se ao facto dos tribunais possuírem autonomia administrativa e financeira.Mas o ministro Gilmar Mendes alerta para os abusos que daí advêm e avisa que “autonomia financeira não significa balbúrdia nem soberania financeira”.