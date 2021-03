Brasil vive pior momento da pandemia agravado por estirpe que preocupa o mundo

Nenhuma outra nação que tenha experienciado um surto tão grande como o que o Brasil atravessa há já várias semanas continua ainda a lidar com números recorde de mortes ou com um sistema de saúde à beira do colapso.O que diferencia o Brasil desses outros países é, e que rapidamente começou a espalhar-se por outras cidades.Estudos preliminares sugerem que esta estirpe do vírus não só é mais contagiosa como. São más notícias para o Brasil e, possivelmente, para o resto do mundo, uma vez que a variante de Manaus já passou as fronteiras e foi encontrada em mais de 20 países.Apesar de ensaios clínicos de algumas das vacinas contra a Covid-19 indicarem que estas protegem da doença grave mesmo quando não impedem a infeção pela nova variante, a maioria da população mundial ainda não está vacinada, pelo que continua em risco.

Na quarta-feira, o Brasil bateu o recorde de mortes diárias: 1840, o que representa 6,3 óbitos por milhão de habitantes. O número foi o pior do mundo nesse dia, superando mesmo o dos Estados Unidos, que registaram 5,8 por milhão de habitantes.

No Brasil, a estirpe de Manaus – conhecida por P.1 – já se encontra em 21 dos 26 Estados do país., alertou esta semana a Associação Nacional de Secretários da Saúde do Brasil.Os secretários da Saúde dos vários Estados brasileiros divulgaram uma carta conjunta na qual afirmam que o país viveprovocada pelo novo coronavírus e pedem maior rigor nas medidas, para evitar que a nação entre em colapso.“Infelizmente, a distribuição anémica das vacinas e o ritmo lento ao qual elas ficam disponíveis ainda não permite sugerir que este cenário seja revertido a curto prazo”, lamentam.O Brasil começou a vacinar grupos prioritários no final de janeiro, incluindo profissionais de saúde e idosos. O Governo tem, porém, falhado em conseguir garantir um número suficiente de doses., segundo o Ministério da Saúde.“Devíamos estar a vacinar mais de um milhão de pessoas por dia”, defendeu a pneumologista brasileira Margareth Dalcolmo, em declarações ao. “Mas não estamos, não por não sabermos como fazê-lo, mas porque não temos vacinas suficientes”, explicou, acrescentando que esta falha explica a grave situação que o país atravessa.

Bolsonaro rejeita hipótese de confinamento geral

Mesmo depois de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ter dito na semana passada que o Governo estava a aumentar os esforços para, muitos brasileiros têm pouca esperança num Executivo liderado por um Presidente sempre cético em relação à gravidade da pandemia.Ainda na semana passada, Jair Bolsonaro voltou a desvalorizar o papel das máscaras, dizendo mesmo que estas são prejudiciais para as crianças por causarem dores de cabeça e dificuldades de concentração.O líder continua também a opor-se a restrições que poderiam ajudar à descida da curva pandémica., garantiu o Presidente na terça-feira, dia em que o país registou um recorde de mortes diárias por Covid-19.“Nunca, uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos vários Estados anunciaram que não têm mais [confinamento]”, argumentou , segundo o jornal. “Não aguenta mais. O cara quando fecha uma empresa, 10, 12 pessoas mandadas embora, dificilmente arranja emprego novamente”.

Dezassete países limitam entrada de brasileiros

Mesmo que não venha a existir um confinamento geral, os governadores de cada Estado brasileiro podem adotar as restrições que acharem adequadas para conter o vírus.Apesar de Bolsonaro se recusar a adotar medidas mais rigorosas, o Brasil continua a ter de enfrentar também restrições externas, sendo atualmente um dos países que soma mais limitações de entrada noutros países.Segundo aou exigem quarentenas obrigatórias ou testes negativos à chegada.O Brasil é o terceiro país mais afetado a nível de casos de infeção, com 10,7 milhões, e o segundo a nível de vítimas mortais (259 mil), sendo apenas superado pelos Estados Unidos. Até agora, 9,5 milhões de pessoas foram dadas como recuperadas.