Brent sobe 1,5% e ultrapassa os 92 dólares por barril

Pelas 17:40 (hora de Lisboa), o Brent, uma referência na Europa, subia 1,5% para 92,4 dólares por barril.

Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, ascendia 2% para cerca de 86,6 dólares (quase 75 euros) por barril.

O Irão advertiu hoje os países do Golfo contra qualquer tipo de assistência às forças armadas dos EUA, o que seria considerado um apoio às operações militares de Washington contra a República Islâmica.

"Gostaríamos de alertar: qualquer assistência ou facilitação dada às forças armadas agressoras dos EUA equivale à participação em operações militares americanas", afirmou o General Ali Abdullahi num comunicado divulgado pela agência de notícias Mehr.

Este alerta surge no momento em que o porta-aviões USS George Washington foi colocado no Médio Oriente para substituir o USS Abraham Lincoln.

"Parece improvável que um número tão grande de aeronaves militares, incluindo aviões de reabastecimento, esteja em bases regionais sem o conhecimento dos países anfitriões", declarou o general iraniano.

A guerra no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por uma campanha de bombardeamentos israelo-americanos contra o Irão.

Teerão retaliou com ataques contra países do Golfo aliados a Washington.