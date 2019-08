Brexit. Governo britânico quer pedir à Rainha para suspender Parlamento

RTP28 Ago, 2019, 09:59 / atualizado em 28 Ago, 2019, 10:17 | Mundo

Boris Johnson tem frisado que o país abandonará a UE no último dia de outubro, com ou sem acordo | Reuters

A medida, avançada esta quarta-feira pela BBC, irá limitar o tempo disponível para que os membros do Parlamento e legisladores possam impedir o primeiro-ministro britânico de sair da UE sem acordo.



A intenção do Governo chega um dia depois de legisladores que se opõem a um Brexit sem acordo se terem reunido para discutir modos de prolongar a data de saída do Reino Unido da União Europeia.





O plano de suspender o Parlamento tem estado a gerar controvérsia, com críticos a alegar que tal impediria os deputados de desempenhar o seu papel democrático no processo do Brexit.





Na terça-feira, um grupo de deputados da oposição anunciou a intenção de usar os debates no Parlamento para bloquear uma eventual saída sem acordo. Num cenário em que o Parlamento fique suspenso até 14 de outubro, esses deputados apenas poderão contar com pouco mais de duas semanas para debater qualquer alternativa.







(em atualização)