Brexit. Jeremy Corbyn prepara ofensiva para deter saída sem acordo

Graça Andrade Ramos - RTP27 Ago, 2019, 11:17 / atualizado em 27 Ago, 2019, 11:46 | Mundo

A 66 dias da data final para o Brexit, o Reino Unido está à beira de uma crise constitucional e económica, sem que haja sequer um vislumbre de entendimento entre as várias fações partidárias, quanto à estratégia a seguir.











Só o Parlamento poderá impedir um tal cenário e Boris Johnson ameaça encerra-lo, para cancelar toda e qualquer oposição. Um cenário que enfureceu os deputados, a começar pelo speaker da Câmara dos Comuns, John Bercow.







Os parlamentares só deverão regressar das suas férias de verão a três de setembro. A urgência levou contudo o líder da oposição Trabalhista, Jeremy Corbyn, a pedir um encontro com alguns dos líderes dos pequenos partidos presentes no Parlamento.







A reunião ficou marcada para o seu gabinete em Westminster, às 11 horas da manhã, e inclui os Democratas Liberais, o SNP (partido Nacional Escocês), o Plaid Cymru (do País de Gales) e o Grupo Independente para a Mudança, um grupo centrista e pró-europeu fundado este ano e que conta com cinco deputados.

Corbyn PM? Não, obrigado



No encontro, Corbyn irá procurar uma base parlamentar para eventualmente conseguir derrubar o Governo de Boris Johnson, na esperança de deter o Brexit.

Corbyn pode , desde já, pôr de lado a ambição de ascender à chefia do Governo de forma interina, em caso de colapso do Governo de Johnson.







Jo Swinson, a líder dos Democratas Liberais, convidada para a reunião, já disse que esse não é o melhor caminho e que o seu homólogo dos Trabalhistas devia desistir da ideia.

O "Brexit, sem acordo, dos banqueiros"

Jeremy Corbyn escreveu por seu lado no jornal Independent, que "a batalha para impedir um Brexit sem acordo não é uma luta entre os que querem sair da UE e os que querem permanecer membros".



A ameaça de Boris Johnson, de retirar o país da União Europeia de qualquer forma, no caso de Bruxelas recusar a renegociação do texto estabelecido com a anterior primeira-ministra, Theresa May, parece cada vez mais provável.O que não se afigura fácil, já que esse é praticamente o único interesse que todos têm em comum, e as votações sobre o acordo apresentado por Theresa May nos primeiros meses de 2019, espelharam a divisão que grassa entre os deputados - incluindo no próprio Partido Conservador, de May e de Johnson."O meu receio é que, se realmente enfrentarmos o cenário em que teremos de ter um voto de confiança, será mais difícil ganha-lo se houver a perspetiva de Jeremy Corbyn se tornar primeiro-ministro", afirmou à"Precisamos mesmo de investir o nosso tempo precioso e escasso em soluções que podem dar resultado", referiu.Esta terça-feira, antes do encontro, o jornalbritânicopublicou um documento interno escrito pelo procurador-geral sombra trabalhista, Shami Chakrabarti, no qual este afirma que poderão ser os juízes do Supremo Tribunal a bloquear Boris Johnson, caso este tente suspender o Parlamento.O documento, entregue ao, afirma que os tribunais poderiam conceder uma "ação de cessação interina", classificando a suspensão do Parlamento como "o maior abuso de poder e ataque aos princípios constitucionais do Reino Unido de que há memória"."É a batalha de muitos contra uns poucos que estão a desviar o resultado do referendo para levar ainda mais poder e riqueza para os que estão no topo. É por isso que o Partido Trabalhista irá fazer tudo o que for necessário para impedir um Brexit, sem acordo, dos banqueiros", escreveu o líder trabalhista.Para Corbyn, uma tal saída iria deixar o Reino Unido à mercê do Presidente norte-americano, Donald Trump, e das grandes corporações americanas.