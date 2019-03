Brexit. May promete demitir-se em troca de apoio ao acordo de saída

RTP27 Mar, 2019, 17:50 / atualizado em 27 Mar, 2019, 18:41 | Mundo

A informação foi inicialmente avançada com base na declaração de deputados conservadores, mas foi entratanto confirmada pelo gabinete da primeira-ministra, que disponibilizou na íntegra a declaração que Theresa May fez esta quarta-feira perante uma reunião à porta fechada do comité 1922, do Partido Conservador.







"Estou preparada para me demitir antes do que pretendia de forma a fazer o que está certo pelo nosso país e pelo nosso partido", disse Theresa May.







Um deputado conservador sublinhou que a primeira-ministra não avançou com uma data para a demissão, mas que a acontecer seria "razoavelmente em breve", antes da próxima fase de negociações com a União Europeia.







"Peço a todos nesta sala que apoiem o acordo de saída, de forma a cumprirmos o nosso dever histórico: corresponder à decisão do povo britânico e sair da União Europeia de uma forma suave e ordeira", afirmou Theresa May.







A primeira-ministra referiu ainda que está ciente de que vários deputados conservadores pretendem que se demita. "Eu sei que existe vontade de uma nova abordagem - e de uma nova liderança - na segunda fase das negociações para o Brexit, e não eu não vou ser um obstáculo", disse Theresa May.



Acordo foi chumbado duas vezes



"Eu sei que alguns de vós estão preocupados que, em caso de de aprovação do Acordo de Saída, eu vou assumir esse voto como um mandato para apressar a segunda fase das negociações, sem que tenhamos o debate de que precisamos. Eu não vou fazê-lo. Estou a ouvir o que vocês dizem. Mas precisamos de aprovar este acordo e cumprir o Brexit", assinalou ainda a primeira-ministra na declaração desta tarde.







O acordo desenhado pela União Europeia e o Governo do Reino Unido foi chumbado pelo Parlamento britânico pela primeira vez em janeiro, com 432 votos contra e 202 a favor.





Dois meses depois, o mesmo acordo foi submetido a uma segunda votação, tendo recolhido 391 votos contra e 242 a favor.

De acordo com o jornal The Times, 40 deputados conservadores já mudaram o sentido de voto para a votação deste acordo de saída, enquanto outros 40 permanecem indecisos.





Para conseguir fazer passar o acordo numa hipotética nova votação, Theresa May necessitaria do apoio de mais 75 deputados, uma vez que, a 12 de março, o documento foi chumbado por uma margem de 149 votos.







Com estes novos dados em cima da mesa, não está ainda assim confirmado que o acordo seja votado por uma terceira vez no Parlamento britânico. No início da semana, a Câmara dos Comuns recusou que essa votação ocorresse, ao considerar que, uma vez que o documento não sofreu alterações significativas, não seria necessária uma nova ponderação por parte dos deputados.





Na segunda-feira, a própria primeira-ministra reconhecia que ainda não tinha conseguido reunir os votos necessários para fazer passar o acordo numa nova votação.







Depois de ter sido alvo de uma moção de censura dentro do Partido Conservador, chumbada em dezembro do ano passado, Theresa May já tinha prometido que se demitiria antes das eleições legislativas de 2022.