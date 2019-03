Brexit. Parlamento britânico à procura de consensos improváveis

Graça Andrade Ramos - RTP26 Mar, 2019, 22:02 | Mundo



Três são quase certas: uma saída sem acordo, a revogação do Artigo 50 e consequente permanência na União Europeia, ou a realização de um segundo referendo sobre o Brexit.



O acordo de Theresa May poderá ser de novo votado, assim como uma proposta de acordo de livre comércio ao estilo do existente com o Canadá, ou outra de uma união aduaneira com o bloco europeu, do agrado do líder da oposição, Jeremy Corbyn.

Finalmente, poderá também ser admitida a proposta Mercado Comum.2, referente a um acordo ao estilo norueguês, que inclui a permanência do mercado único europeu e um acordo aduaneiro com a UE.

Outras propostas além destas poderão surgir e ser admitidas por Bercow.

Vários cenários

De acordo com a ordem de trabalhos anunciada, o debate irá durar até às 19h00. Os deputados terão depois meia hora para votar, através de boletins, fornecidos um para cada questão, e nos quais deverão escrever “sim” ou “não”. Poderão votar em todas as propostas que desejem. Bercow irá John anunciar os resultados em qualquer altura antes do encerramento da sessão, previsto para as 21h00 GMT.



Vários resultados são possíveis, desde nenhuma proposta obter aprovação da maioria, a várias serem aprovadas ou todas o serem.



Entre os Trabalhistas há quem acredite que o processo pode servir para eliminar as opções até ser conseguido um consenso.

A complexidade dos cenários possíveis fez os deputados anunciar, entretanto, que planeiam assumir de novo o controlo do tempo parlamentar segunda-feira, 1 de abril, para prosseguir o debate e tentar conseguir consensos entre as propostas mais votadas. A luta de May pelo "seu" acordo

Há vários dias que a primeira-ministra britânica está a tentar convencer os seus opositores, dentro do próprio partido, a alterar o sentido de voto para fazer passar o documento. Correm rumores de que até a demissão da própria Theresa May terá sido admitida como possível condição para tal apoio.

Ao longo de terça-feira, a equipa de May terá também tido vários contactos com deputados de todo o espectro político britânico. Até agora, de acordo com várias fontes próximas do Partido Conservador, os contactos de May não terão obtido grande sucesso.





O partido da Irlanda do Norte, DUP, que viabilizou o Governo conservador, anunciou já que votará contra o acordo do Brexit negociado com Bruxelas, mesmo que isso signifique adiar a saída por um ano.





“Não vamos deixar a primeira-ministra ou o grupo de remainers [favoráveis à manutenção na União Europeia] forçar-nos a apoiar um acordo de Brexit tóxico”, afirmou o deputado do DUP responsável pelo Brexit, Sammy Wilson, numa declaração publicada na rede social Twitter.

May na corda bamba





Tal estratégia poderá esbarrar na revolta entre os conservadores, de acordo com declarações do deputado Nick Boles à BBC TV, segunda-feira à noite. Se o Governo recusar refletir a vontade do Parlamento, os deputados irão recorrer a legislação que o force a fazê-lo, afirmou o deputado conservador.





Completamente ultrapassada, May enfrenta ainda a possibilidade de uma debandada geral dos seus ministros, a não ser que oiça aqueles que querem evitar um hard Brexit a todo o custo.





Alguns deputados conservadores censuraram entretanto a primeira-ministra por querer impôr ao Reino Unido algo já acordado de antemão de Bruxelas, numa possível extensão do artigo 50.



Referiram-se às novas datas para o Brexit, as 23h00 de dia 12 de abril, ou o dia 22 de maio no caso de ser aprovado um acordo de saída até esta sexta-feira.



Escócia e Irlanda do Norte ajudam à confusão

As dores do parto do Brexit continuam entretanto a multiplicar-se.







O Partido Nacionalista Escocês propôs terça-feira uma moção indicativa de que Londres terá de obter o consentimento tanto do Parlamento escocês como da Assembleia do País de Gales para a saída da União Europeia.





A Escócia votou maioritariamente contra o Brexit e ameaçou mesmo abandonar o Reino Unido, caso o Brexit se concretizasse.





A Irlanda do Norte colocou por seu lado mais uma questão pertinente. Está há dois anos a ser governada por funcionários públicos a partir de Westminster mas, alerta o Sindicato dos Funcionários Públicos.





Em caso de hard Brexit, não poderão ser estes a assumir decisões políticas profundas como o regresso de um muro a separar a Irlanda do Norte dos seus vizinhos do Sul. Dessa forma e à falta de um executivo irlandês, o território terá de ser governado a partir de Londres.





Uma hipótese já afastada por vários grupos, incluindo o Sinn Fein, o partido republicano da Irlanda do Norte que abandonou um governo de unidade com o DUP em 2017, e que durante anos foi a face política do IRA.



Os votos dos deputados são "indicativos" e os resultados não irão vincular obrigatoriamente o Governo de May. A primeira-ministra avisou segunda-feira que não irá seguir qualquer proposta que seja inegociável com a União Europeia ou que contradiga as promessas eleitorais do seu partido em 2017.A lei britânica terá agora de ser obrigatoriamente ajustada para estas datas, até para evitar imbróglios jurídicos, pois estas já foram inscritas na lei internacional.