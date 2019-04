Brexit. Novo pedido de adiamento agora até 30 de junho

Reuters

Na carta enviada May adianta, no entanto, que ainda acredita num acordo com a oposição, a tempo de evitar as eleições.



A primeira-ministra insiste na tentativa de chegar a um acordo com a oposição, sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, mas assume que está a preparar a participação nas eleições para o caso de não ser atingido um entendimento no Parlamento britânico. Uma ideia que sempre rejeitou.