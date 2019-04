Brexit sem acordo. Fizemos tudo para estarmos preparados, diz Centeno

Andreia Martins - RTP05 Abr, 2019, 09:23 / atualizado em 05 Abr, 2019, 09:48 | Economia

Esta sexta-feira, à entrada para uma reunião do Eurogrupo, em Bucareste, na Roménia, Mário Centeno garantiu que Portugal fez tudo o que estava ao alcance para “preparar” uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia.







As declarações de Mário Centeno surgem depois da entrevista de Christine Lagarde à RTP, em que a diretora-geral do FMI considerou que Portugal “não está inteiramente protegido” do Brexit, tendo em conta a “grande atividade de serviços” ou o “comércio” entre os dois países.





“Nós fizemos tudo internamente para estarmos preparados”, frisou o responsável pela pasta das Finanças.







“Muitos britânicos têm relações muito próximas com Portugal. Essas questões estão acauteladas, não nos devemos preocupar”, disse o ministro.







Na entrevista de quinta-feira à RTP, Christine Lagarde considerou que "quanto mais amigável for o acordo e mais eficaz for o período de transição, menos riscos se materializarão para a totalidade do Reino Unido, para a totalidade da União Europeia e, certamente, para Portugal, que é um parceiro do Reino Unido".

Perturbações "no curto prazo"



O ministro das Finanças - que é também presidente do Eurogrupo - admitiu que é “inevitável” que uma saída sem acordo tenha impacto também na Europa, e que “Portugal está incluído nesse grupo”.Mário Centeno sublinhou ainda que as relações entre Portugal e o Reino Unido “são muito importantes”, do ponto de vista comercial, económico, financeiro, ou mesmo ao nível do turismo.Em declarações aos jornalistas ainda sobre o Brexit, Mário Centeno assumiu que o verdadeiro impacto de umpara a Europa ainda é incerto.“Não sei se algum país está completamente protegido para uma saída sem acordo, dada a sua dimensão em termos de implicações”, disse o ministro.Mário Centeno reforçou que uma "mudança estrutural" como o Brexit precisa de ser preparado e que haverá sempre perturbações da economia “no curto prazo”.“Foi isso que fomos fazendo ao longo mais de dois anos de debate, que é um debate que se passa essencialmente no Reino Unido, mas que, por ter implicações para a Europa, nos envolve a todos", acrescentou.Mário Centeno enfatizou ainda que “é importante continuar a passar a mensagem de que uma saída sem acordo é muito negativa para todos e deve ser evitada a todo o custo”.A primeira-ministra britânica apresentou esta sexta-feira um pedido formal para um novo adiamento do Brexit até dia 30 de junho, pedido esse que deverá ser avaliado no próximo Conselho Europeu extraordinário sobre a saída do Reino Unido, no próximo dia 10 de abril.Neste encontro, os líderes dos restantes 27 Estados-membros vão decidir se permitem ou não o adiamento. Esta extensão mais longa poderá implicar a participação do Reino Unido nas eleições europeias caso o acordo de saída não seja aprovado pelos deputados até 23 de maio.