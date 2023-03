Brexit. Parlamento britânico aprova acordo-quadro de Windsor

Reuters

A última alteração ao acordo do Brexit, assinado entre Londres e Bruxelas, passou com larga maioria. Apesar da vitória política, o primeiro-ministro viu vários deputados do partido que lidera, o Partido Conservador, absterem-se ou votarem contra. Foi o caso dos dois últimos chefes de Governo.