Brexit. Reino Unido tem três meses para resolver impasse

Os embaixadores dos 27 junto da UE tinham estado reunidos na sexta-feira, mas não chegaram a um acordo. Voltaram a reunir-se esta segunda-feira, após um fim de semana de intensos contactos diplomáticos por telefone, e conseguiram alcançar um consenso depois de apenas 30 minutos de reunião.



O mais recente adiamento é flexível, o que significa que, se até 31 de janeiro o Reino Unido vir aprovado o acordo de saída de Boris Johnson, o Brexit pode acontecer no primeiro dia do mês seguinte ao da ratificação do documento.



O cenário de eleições antecipadas foi discutido no domingo durante uma chamada telefónica entre o primeiro-ministro britânico e o Presidente francês, Emmanuel Macron.