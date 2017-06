Britânicos votam em legislativas para o Brexit sob o peso do terrorismo

Carlos Santos Neves - RTP 08 Jun, 2017, 09:42 / atualizado em 08 Jun, 2017, 09:49 | Mundo

O Parlamento e, consequentemente, o Governo do Brexit. É o que os eleitores britânicos são convocados a designar. Mas três atentados reivindicados pelo Estado Islâmico em menos de três meses, com um balanço de 35 vítimas mortais, levaram o contraterrorismo a quase sobrepor-se ao dossier do adeus do Reino Unido à União Europeia.



Em Londres, a última das cidades atingidas por ações terroristas, é ainda aguda a memória dos ataques da noite de sábado nas zonas de London Bridge e Borough Market, que fizeram oito mortos. Há um reforço das medidas de segurança para o ato eleitoral: as autoridades garantem estar aptas a destacar forças policiais com rapidez acrescida.



Ricardo Alexandre, David Araújo - enviados especiais da RTP a Londres



Perto de 47 milhões de britânicos são esta quinta-feira chamados a votar.



“A realidade do Brexit”



c/ agências internacionais

A dúvida, a julgar pelas sondagens, reside em saber se Theresa May será capaz de repetir a maioria absoluta do antecessor David Cameron – logo, averbar a legitimidade cimentada que pretende levar para a mesa das negociações do Brexit com os diretórios europeus.Boa parte dos analistas políticos britânicos situa o fulcro da escolha no capítulo da segurança: por um lado, os conservadores tendem a ser avaliados como tendo maior solidez nesta matéria; por outro, a barragem de críticas que caiu sobre May, por ter presidido, enquanto ministra do Interior, à supressão de 20 mil efetivos nas polícias a partir de 2010, pode produzir efeitos no momento de votar.Em abril, quando anunciou a intenção de ver antecipadas as eleições legislativas, a primeira-ministra britânica tinha mais de 20 pontos de vantagem sobre o. Entretanto, viu escapar metade destepara o partido de Jeremy Corbyn.A mais recente sondagem do instituto You Gov, para o, atribuía aos conservadores 42 por cento das intenções de voto, contra 35 por cento dos trabalhistas.“Dêem-me um mandato claro para negociar o melhor acordo possível para o Reino Unido”. Este foi um dos bordões mais repetidos pela líder conservadora ao longo da campanha. Após o atentado em Londres, Theresa May somou-lhe outro: “Se a lei sobre Direitos Humanos colidir com aquilo que eu acho necessário, à medida que a ameaça evolui, então mudaremos essas regras”.Já Corbyn, figura do flanco esquerdo do Partido Trabalhista, dividiu-se entre a ideia de um tom mais conciliador para com Bruxelas, perante a “realidade do Brexit”, e o apontar de culpas à adversária conservadora pela erosão da segurança.A verdade é que o Brexit, razão oficial destas eleições antecipadas, acabou por estar praticamente ausente da refrega de campanha entre trabalhistas e conservadores. Pelo menos no que toca à apresentação de projetos concretos para o pós-saída.Centristas e liberais-democratas conduziram as respetivas campanhas em torno do tema inicial, tal como os nacionalistas escoceses. Mas é escasso o peso eleitoral dos dois primeiros e os terceiros formam um partido com uma meta específica – a independência da Escócia.As assembleias de voto encerram às 21h00 e só então são conhecidas as sondagens à boca das urnas.