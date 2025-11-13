Bruxelas abre investigação à Google por `esconder` conteúdos jornalísticos na pesquisa

"Hoje, a Comissão Europeia lançou oficialmente um processo para avaliar se a Google aplica condições de acesso justas, razoáveis e não discriminatórias aos `sites` dos grupos de media aquando da pesquisa - uma obrigação prevista na Lei dos Mercados Digitais", anuncia Bruxelas, numa informação hoje divulgada.

Em concreto, o executivo comunitário diz ter "indícios de que a Google, com base na sua política de abuso de reputação do `site`, está a despromover nos resultados de pesquisa os `sites` e conteúdos de meios de comunicação e outros editores quando estes incluem conteúdo de parceiros comerciais", o que a tecnológica contextualizou com a intenção de combater práticas alegadamente manipuladoras, sem que esta justificação convencesse Bruxelas, que fala em problemas de concorrência.