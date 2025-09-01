Bruxelas compromete-se a analisar petição para tornar o aborto acessível a todas as cidadãs da União

"My Voice, My Choice" (A minha voz, a minha escolha, em português) lançou uma "inaceitável que ainda hoje mulheres morram na Polónia, bem como noutros países" por causa do aborto. O movimento, em português) lançou uma petição com o objetivo de tornar o aborto seguro e acessível a todas as mulheres na Europa. O grupo constituído por ativistas e organizações considerapor causa do aborto





"Sabemos que em muitos países europeus o aborto não é seguro, não é acessível, não é gratuito e queremos oferecer a todas as mulheres a possibilidade de recorrer a ele", disse à AFP Federica Vinci, uma das coordenadoras da iniciativa.

Mais de 1,2 milhões de assinaturas





A iniciativa que recolheu cerca de 1,2 milhões de assinaturas de apoio ao aborto seguro em toda a União Europeia exige que seja criado um mecanismo financeiro que ajude os Estados-membros a oferecer abortos àquelas que não têm acesso a eles.





Trata-se de uma iniciativa da Cidadania Europeia, um dispositivo que obriga o executivo europeu a abordar um assunto, mediante a recolha de um milhão de assinaturas de cidadãos de pelo menos sete Estados-membros diferentes.

"Convencer a Comissão Europeia"





Segundo o movimento, hoje é um dia histórico e que representa o início de uma jornada em Bruxelas. "Depois de anos detrabalho, finalmente enviamos as assinaturas para o aborto seguro e acessível à Comissão Europeia. (...) Nos próximos seis meses, temos que convencer a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu a apoiar a nossa proposta de aborto seguro e acessível", escrevem na rede social Instagram.





Em comunicado, a Comissão Europeia afirmou que se reuniria "com os organizadores para discutir em pormenor esta iniciativa nas próximas semanas", sem avançar mais detalhes.



c/agências