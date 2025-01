Parlamento discute alterações à lei do aborto. Extensão de prazo com chumbo anunciado

– iniciativas legislativas que partem de todas as formações políticas, com a exceção de PSD e Iniciativa Liberal.Na passada quinta-feira,

Os projetos da esquerda parlamentar caem na generalidade.



Ainda assim, a deputada socialista Isabel Moreira exortou o PSD a acompanhar o PS, demarcando-se do Chega., de modo a que esta não constitua uma “obstrução de consciência”, nas palavras de Isabel Moreira.

Inês Ameixa – Antena 1

Também BE, Livre e PCP defendem uma extensão do prazo legal para a realização do aborto.. Eque antecedem um aborto.



c/ Lusa