Bruxelas fala em sucesso por mais de 100 mil registos no novo sistema de fronteiras da UE

"No domingo, lançámos com sucesso o Sistema de Entrada/Saída. Todos os 29 Estados-membros do espaço Schengen estão agora a registar nacionais de países terceiros e, em apenas dois dias, mais de 100.000 pessoas foram registadas" em toda a União Europeia (UE), afirmou o comissário europeu para os Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner.

Intervindo à margem da reunião dos ministros dos Assuntos Internos, no Luxemburgo, Magnus Brunner falou num "marco na nova abordagem à gestão das fronteiras".

"Permite-nos saber quem entra e sai da UE, quando e onde. Trata-se de um marco importante no reforço da nossa segurança interna", reforçou.

Além disso, de acordo com o comissário europeu da tutela, "o novo sistema facilitará a identificação de migrantes em situação irregular e o regresso daqueles que não têm direito a permanecer na UE".

Desde domingo que está em funcionamento em Portugal e restantes países do espaço Schengen o novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários em que as entradas e saídas de viajantes de países terceiros passam a ser registadas eletronicamente, com indicação da data, hora e posto de fronteira, substituindo os tradicionais carimbos nos passaportes.

A PSP reconheceu que hoje está a ser "um dia crítico" no aeroporto de Lisboa, com os passageiros fora da UE a esperarem mais de 90 minutos nas partidas e chegadas devido ao novo sistema de controlo.

"Hoje, sem sombra de dúvida está a ser um dia crítico", disse à Lusa o diretor nacional-adjunto da PSP e responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), João Ribeiro, avançando que durante a manhã houve filas no aeroporto Humberto Delgado com os cidadãos de fora da UE a terem de esperar mais de 90 minutos nas partidas e chegadas.

Na segunda-feira, o Sistema de Segurança Interna destacou o sucesso do arranque deste novo sistema, mas hoje a situação alterou-se, com dezenas de milhares de cidadãos estrangeiros de fora da UE nas partidas e chegadas no aeroporto de Lisboa.

Segundo o responsável pela UNEF da PSP, a terça-feira é o dia com mais voos de e para fora do espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação de pessoas e mercadorias) e o novo Sistema de Entrada/Saída exige "um tempo de processamento na fronteira" maior.

O novo sistema europeu de controlo automatizado de fronteiras externas aplica-se a todos os cidadãos não pertencentes à UE que entrem no território para estadias de curta duração (até 90 dias num período de 180 dias), independentemente de necessitarem de visto.