Bruxelas. Independência energética domina segundo dia do Conselho Europeu

Foram três as cimeiras realizadas na quinta-feira em Bruxelas: os líderes da NATO estiveram reunidos para reforçar o compromisso de apoio em material de guerra às autoridades da Ucrânia; reuniu-se, em seguida, o G7 e teve início, por último, um Conselho Europeu que abriu as portas ao presidente norte-americano, Joe Biden.





Isso mesmo ficou inscrito na carta-convite que o presidente do Conselho Europeu remeteu aos líderes, depois do compromisso de há duas semanas na cimeira informal de Versailles, em França. O objetivo, escreveu Charles Michel, passa por “eliminar gradualmente a dependência das importações russas de gás, petróleo e carvão o mais rapidamente possível”, o que implica “tomar medidas imediatas para salvaguardar o aprovisionamento energético para o próximo inverno”. “Gostaria também que abordássemos urgentemente a forma como, nas próximas semanas e meses, poderemos aliviar a pressão dos preços elevados da energia sobre os nossos cidadãos e empresas”, acrescentou Charles Michel.



O correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente, sintetizou na última noite o que se espera deste segundo dia de trabalhos.

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas



Ouvido na quarta-feira em sede de Comissão Permanente da Assembleia da República, António Costa adiantava que defenderia junto dos homólogos europeus uma intervenção na formação de preços no mercado., assinalava então o primeiro-ministro.“Por essa via, poderemos evitar a contaminação do preço da eletricidade pelo crescimento não controlado do preço do gás. É uma solução bem equilibrada que pode resolver o problema”.Esta sexta-feira, os chefes de Estado e de governo dos 27 adotam também a denominada “bússola estratégica”, que rege a política de defesa da União Europeia para a próxima década. Recorde-se que este documento mereceu no início da semana a luz verde dos ministros europeus dos Negócios Estrangeiros e da Defesa.



