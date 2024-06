Bruxelas quer reduzir o número de cancros evitáveis através da vacinação

Nas conclusões hoje aprovadas no Luxemburgo os ministros da Saúde apelam à Comissão Europeia para que mantenha a Saúde como uma prioridade no seu próximo mandato de cinco anos.



Os ministros recordam que os sistemas de Saúde europeus deverão enfrentar dez anos difíceis, com as necessidades crescentes de uma população envelhecida, o aumento das doenças crónicas, a escassez de medicamentos e de dispositivos médicos.



O Conselho reforça que a escassez de mão-de-obra no setor da Saúde será um desafio crescente que os Estados-Membros e a Comissão devem tentar resolver através de investimentos, de ferramentas digitais, de partilha de conhecimentos de cooperação a nível da União Europeia.