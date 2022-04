Bucha. Ucrânia nomeia dez militares russos envolvidos em alegadas violações dos Direitos Humanos

Os investigadores ucranianos, a 24 de fevereiro, adiantou a procuradora-geral a uma estação alemã.Numa publicação no Facebook na quinta-feira, a responsável identificou dez militares russos – dois sargentos, quatro cabos e quatro soldados – que diz estaremdurante a ocupação da cidade de Bucha, a menos de 30 quilómetros de Kiev.

Segundo Venediktova, os militares pertencem à 64.ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia, uma unidade sediada na região de Khabarovsk, na costa do Pacífico.





“Durante a ocupação de Bucha, eles fizeram civis desarmados reféns, mataram-nos com sede e com fome e mantiveram-nos de joelhos com as mãos atadas e os olhos tapados”, acusou. “Temos provas de que, claro, estes soldados do primeiro exército de assaltantes roubaram moradores, levando pertences pessoais e eletrodomésticos como troféus”.

“Os reféns foram humilhados e agredidos com punhos e com armas. Foram espancados em troca de informação sobre a localização das forças armadas ucranianas… e”, denunciou a procuradora-geral.

Especialistas reúnem provas no terreno

Já no início deste mês, o Ministério da Defesa da Ucrânia tinha identificado a 64.ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Rússia como a unidade ocupadora de Bucha, divulgando osde todos os militares.





Esta brigada recebeu em abril um título honorário por Vladimir Putin, que agradeceu o “grande heroísmo e coragem” dos homens que “protegeram a soberania e interesses nacionais da Rússia”.

Agora, Iryna Venediktova pediu ao público que ajudasse a reunir provas dos alegados crimes de guerra e avançou que a polícia e os procuradores ucranianos estão a investigar se algum dos dez militares russos agora nomeados esteve envolvido em homicídios., escreveu no Facebook.As declarações da procuradora-geral chegam numa altura em que o Tribunal Internacional de Crimes de Guerra (ICC), nos Países Baixos, está a investigar alegadas violações por Moscovo. O Governo holandês já avançou que irá,em nome do ICC para que reúnam provas destes abusos.Reunir tais provas não deverá ser uma missão difícil, dado que a retirada das forças russas de Kiev no início deste mês deixou para trás cenários de atrocidades em várias regiões dos subúrbios, com corpos de civis espalhados pelas ruas ou enterrados em enormes valas comuns.

“Provas extensas de execuções”

Os investigadores ucranianos já no terreno estão também a trabalhar com as vítimas sobreviventes na tentativa de identificarem mais alegados autores de crimes contra os Direitos Humanos.“Suspeitamos de pessoal militar da Federação Russa”, explicou Stanislav Kozynchuk, vice-diretor da Procuradoria da região de Kiev.Segundo Kozynchuk, alguns dos militares suspeitos de crimes de guerra foram entretanto destacados por Moscovo para outras regiões da Ucrânia, pelo que se teme que os alegados massacres não fiquem por aqui.Num relatório recente, a organização não-governamental Human Rights Watch escreveu que “as forças russas cometeram uma série de aparentes crimes de guerra durante a sua ocupação” de Kiev.“Os investigadoresque constituem crimes de guerra e possíveis crimes contra a humanidade”, lê-se no documento.Moscovo tem, porém, negado quaisquer ações criminosas. A televisão estatal russa tem, aliás, avançado que as imagens de civis mortos em Bucha foram encenadas por Kiev ou que resultaram de crimes cometidos pelas forças ucranianas.Numa reunião na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, disse ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que, disse o líder da Rússia.