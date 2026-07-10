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Burnham a um voto de ser o próximo primeiro-ministro britânico
A candidatura de Burnham à liderança do Partido Trabalhista recebeu o apoio de 322 dos 403 deputados trabalhistas, sendo, até à data, o único candidato declarado.
Andy Burnham conseguiu reunir apoio de 322 deputados para manter a candidatura a líder do Partido Trabalhista britânico e continuar como o único na corrida ao n.º 10 de Downing Street.
O político inglês de 56 anos precisa apenas de um voto dos 323 necessários para que seja “matematicamente impossível para um rival concorrer contra ele”, noticiou a BBC.
O canal público de televisão cita o comunicado de Burnham que afirmou estar "profundamente grato" aos deputados trabalhistas que o indicaram para líder do partido.
Burnham deverá substituir Starmer no cargo de primeiro-ministro no dia 20 de julho, após uma audiência com o rei Carlos, tornando-se, assim, o sétimo primeiro-ministro do país em apenas uma 10 anos.
A vitória de Burnham na eleição suplementar e as pesadas derrotas do Partido Trabalhista nas eleições locais de maio fizeram com que Keir Starmer enfrentasse pedidos de renúncia dos próprios parlamentares para que renunciasse e permitisse que Burnham o substituísse.
Saliente-se que Sir Keir renunciou à liderança do Partido Trabalhista no mesmo dia em que Burnham tomou posse como deputado.
O político inglês de 56 anos precisa apenas de um voto dos 323 necessários para que seja “matematicamente impossível para um rival concorrer contra ele”, noticiou a BBC.
O canal público de televisão cita o comunicado de Burnham que afirmou estar "profundamente grato" aos deputados trabalhistas que o indicaram para líder do partido.
Burnham deverá substituir Starmer no cargo de primeiro-ministro no dia 20 de julho, após uma audiência com o rei Carlos, tornando-se, assim, o sétimo primeiro-ministro do país em apenas uma 10 anos.
A vitória de Burnham na eleição suplementar e as pesadas derrotas do Partido Trabalhista nas eleições locais de maio fizeram com que Keir Starmer enfrentasse pedidos de renúncia dos próprios parlamentares para que renunciasse e permitisse que Burnham o substituísse.
Saliente-se que Sir Keir renunciou à liderança do Partido Trabalhista no mesmo dia em que Burnham tomou posse como deputado.
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