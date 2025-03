Buscas na Bélgica e Portugal. Dez eurodeputados investigados por alegada corrupção

Fonte europeia confirmou à Antena 1 em Bruxelas que seis são ex-eurodeputados e quatro estão em exercício de funções.





No que se refere à nacionalidade, cinco são italianos e três são eurodeputados eleitos pela Roménia, um pela Chéquia e um pela Eslovénia.

A ligação a Portugal estará a ser estabelecida porque um destes dez eurodeputados terá tido um assistente parlamentar de nacionalidade portuguesa.











Em causa estão alegados pagamentos de subornos de lobistas da Huawei a eurodeputados, que terão passado por uma empresa portuguesa.



Foram levadas a cabo 21 buscas na região de Bruxelas. Houve também diligências na Flandres, na Valónia e em Portugal.

Dos dez eurodeputados, a grande maioria (cinco) pertence ao grupo do Partido Popular Europeu. Dois pertencem ao grupo dos socialistas e democratas e um fez parte do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus. Há ainda um ex-eurodeputado do grupo dos Conservadores e Reformistas, um eurodeputado dos Patriotas pela Europa e um que terminou a anterior legislatura no grupo dos Liberais.