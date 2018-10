Buscas pelo avião indonésio prosseguem com utilização de tecnologia sonar

RTP30 Out, 2018, 11:10 | Mundo

As operações de resgate, referentes à queda do avião da companhia Lion Air em Jacarta, prosseguem esta terça-feira com a utilização de tecnologia sonar e drones. Sutopo Purwo Nugroho, chefe da agência de desastres da Indonésia, revelou na rede social Twitter que estão a ser usados drones e tecnologia sonar na zona onde o avião caiu.



Ao longo do dia de ontem foram encontrados restos mortais dos passageiros. As autoridades expressaram a falta de esperança em encontrar sobreviventes.



“Prevejo que não haja sobreviventes, pois só conseguimos recuperar partes incompletas da fuselagem. E já passaram algumas horas desde o acidente, por isso é possível que todos os 189 passageiros tenham morrido,” afirmou Bambang Suryo, diretor da agência de busca e salvamento.



Foram também encontradas partes da aeronave e bens pessoais dos passageiros no local da queda.



Apesar de ainda não ter sido determinada a causa do acidente aéreo, foi divulgada a existência de um problema técnico no voo anterior realizado pelo Boeing 737 MAX 8. Haryo Satmiko, membro do comité de segurança em transportes da Indonésia revelou que o avião apresentou durante o voo problemas relacionados com a velocidade.



“Existiram problemas técnicos, um deles foi a velocidade aérea incerta,” disse Haryo Satmiko.



Edward Sirait, diretor executivo da Lion Air, abordou o problema técnico no avião, afirmando que este foi resolvido. “O último voo do avião foi entre Denpasar e Cengkareng e o avião estava operacional. Houve um relatório sobre um problema técnico, mas resolvemos essa questão técnica,” reiterou Sirait.



O acidente ocorreu esta segunda-feira, 13 minutos após a descolagem. As informações divulgadas pelas autoridades indonésias revelam que o piloto do voo JT610 pediu autorização para regressar à base, ainda antes da perda da comunicação entre a torre de controlo do aeroporto e o avião, e que esta foi concedida.



O avião da Lion Air transportava 189 passageiros e seguia rumo a Pangkal Pinang. O Boeing 737 MAX 8 desapareceu a cerca de 15 quilómetros da costa.