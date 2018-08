Buscas prosseguem na ponte de Génova

Foto: EPA/Lucas Zennaro

O número de vítimas diverge segundo a fonte. O governo italiano confirma 26 mortos, as autoridades locais avançam com 29 mas também já se fala em 35.



O primeiro-ministro italiano (no local ao final da tarde) dizia que o número de vítimas mortais iria subir.



Já de noite Giuseppe Conte revelou que o governo vai fazer o levantamento do estado das infraestruturas no país.



Foi decretado o estado de emergência na região italiana da Ligúria.



Para já ainda são desconhecidas as causas para a queda da ponte. As primeiras informações apontam para uma falha na estrutura.