Cabo Delgado. Total decidiu retirar todo o pessoal de Afungi

Foto: Luís Miguel da Fonseca - EPA

A petrolífera francesa invoca motivos de força maior. A vila de Palma foi o alvo do último grande ataque dos jihadistas, na província.

A empresa justifica a decisão com o agravamento da violência armada, junto ao projecto de gás que está avaliado em 20 mil milhões de euros.



É mesmo o maior investimento privado em curso em África.



É a primeira vez que a petrolífera recorre ao conceito de "força maior" para justificar o incumprimento do estipulado no contrato.