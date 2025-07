Foto: Elton Monteiro - Lusa

Para além do presidente português, estão na Cidade da Praia o presidente da Guiné-Bissau, o Chefe de Estado do Senegal e o grão duque do Luxamburgo.



O programa oficial das comemorações arrancou com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral e uma cerimónia formal na Assembleia Nacional.