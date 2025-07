Sondagem. Maioria dos portugueses, angolanos e cabo-verdianos insatisfeitos com funcionamento da democracia

Mais informação









De referir também que 47% dos inquiridos cabo-verdianos gostaria de ver os meios de comunicação social do seu país a dar mais atenção ao que se passa noutros países de língua portuguesa, 17% que considera que o espaço mediático a estes países é o adequado e 4% que o considera excessivo. Houve ainda 32% que respondeu de forma inconclusiva (“não sabe/não responde”).

Ficha Técnica – Portugal:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, a RTP e a Universidade Católica Portuguesa entre os dias 21 de maio e 13 de junho de 2025. O universo alvo é composto pelos cidadãos portugueses, com 18 ou mais anos de idade, residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1104 inquéritos válidos, sendo 43% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 31% da região Norte, 23% do Centro, 32% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 1% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base nos dados do INE. A taxa de resposta foi de 21%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1104 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%.





*Foram contactadas 5175 pessoas. De entre estas, 1104 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.



Ficha Técnica - Angola:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, a RTP e a Universidade Católica Portuguesa entre os dias 21 e 31 de maio de 2025. O universo alvo é composto pelos cidadãos angolanos, com 18 ou mais anos de idade, residentes em Angola. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1199 inquéritos válidos, sendo 52% dos inquiridos mulheres. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1199 inquiridos é de 2,9%, com um nível de confiança de 95%.



Ficha Técnica – Cabo Verde:

Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, a RTP e a Universidade Católica Portuguesa entre os dias 29 de maio e 23 de junho de 2025. O universo alvo é composto pelos cidadãos cabo-verdianos, com 18 ou mais anos de idade, residentes em Cabo Verde. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente, na rua, em várias ilhas de Cabo Verde (maioritariamente Santiago e São Vicente). Todas as entrevistas foram realizadas presencialmente (cara-a-cara). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 810 inquéritos válidos, sendo 49% dos inquiridos mulheres. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e ilha com base nos dados do INE Cabo Verde. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 810 inquiridos é de 3,4%, com um nível de confiança de 95%.



A RTP divulga esta sexta-feira os derradeiros dados apurados pelas três sondagens da Universidade Católica Portuguesa realizadas para a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril. Abrangem não apenas o território português, mas também Angola e Cabo Verde.No capítulo sobre atitudes sociais e políticas, as três sondagens evidenciam uma insatisfação generalizada nos três países com o estado das respetivas democracias. Em Portugal, 38% dos inquiridos diz-se “razoavelmente satisfeito” e apenas 8% diz estar “muito satisfeito”. A maioria dos inquiridos portugueses diz estar “não muito satisfeito” (26%) ou “nada satisfeito” (25%).A maioria dos inquiridos portugueses diz estar “não muito satisfeito” ou “nada satisfeito” (51% no total).Em Angola, o cenário é muito semelhante. Há 35% de inquiridos que se diz “razoavelmente satisfeito” com o modo como a democracia funciona em Angola e só 7% dizem estar “muito satisfeitos”.No entanto, a maioria da população assume a insatisfação, com 26% a afirmar que está “não muito satisfeito” e outros 26% que dizem que não estão “nada satisfeitos”, ou seja, um total de 52%.Finalmente, em Cabo Verde, 35% dos inquiridos afirmam que estão “razoavelmente satisfeitos” com o modo de funcionamento da democracia no país e 10% dizem estar “muito satisfeitos”. No entanto, há 29% de inquiridos “não muito satisfeitos” e 24% “nada satisfeitos”, pelo que um total de 53% não vê tantos aspetos positivos.Mas a visão predominante nos três países é de que a democracia pode ter problemas, mas é melhor do que qualquer outro regime político. Em Portugal, 87% concordam com esta afirmação e apenas 7% não concordam.Também em Cabo Verde, esta opinião é esmagadora: 88% concordam com a ideia de que a democracia é o melhor regime político mesmo que tenha problemas. Pouco mais de 2% discorda.Em Angola, há 55% de inquiridos a concordar que a democracia é o melhor regime político mesmo que tenha problemas, mas um número mais significativo do que em Portugal e Cabo Verde diz não concordar nem discordar desta ideia (20%). Há também 21% que não concorda com a afirmação neste ponto do inquérito.A sondagem da Universidade Católica permite concluir que grande parte da população portuguesa acompanha com interesse as notícias sobre países africanos de língua portuguesa. Um total de 75% dos inquiridos diz seguir informação sobre esses países com “algum interesse” (54%) ou “muito interesse” (21%). Apenas 17% diz ter “pouco interesse” e 5% afirma ter “nenhum interesse”.E tendo em conta a atenção que os meios de comunicação social portugueses, televisão ou outros, dão aos países africanos de língua portuguesa, grande parte dos inquiridos considera que o foco mediático sobre estes países devia ser ainda maior (55%), enquanto 41% considera que a atenção dada já é adequada. Só 3% considera que estes países deveriam ser seguidos com menor atenção.Entre os inquiridos angolanos, a informação sobre Portugal é acompanhada com “algum interesse” (32%) ou mesmo “muito interesse” (21%), num total de 53%. Mas há 30% de inquiridos que afirma ter “pouco interesse” (30%) ou mesmo “nenhum interesse” (12%) nestas informações.Sobre outros países africanos de língua portuguesa, o interesse cresce ligeiramente: 56% dos inquiridos angolanos acompanham com algum interesse (33%) ou com muito interesse (23%) o que se passa.Quando questionados sobre a atenção que os meios de comunicação social angolanos dão aos países de língua portuguesa, há uma percentagem significativa de inquiridos (47%) a querer mais informação, enquanto 33% consideram que a mediatização destes países é a adequada. Outros 12% preferiam que houvesse uma menor cobertura.Em Cabo Verde há, segundo esta sondagem, vontade de obter conhecimentos sobre Portugal, com 38% a dizer que tem “muito interesse” e 32% afirmam que têm “algum interesse”, num total de 70% de inquiridos que manifestam interesse. Outros 30% afirmam ter pouco ou nenhum interesse.Números que são menos expressivos a respeito da atenção dada a outros países africanos de língua portuguesa: 54%Finalmente, a última questão das três sondagens procura auferir qual o nível de conhecimento nos três países quanto ao processo de independência das ex-colónias, questionando os inquiridos em que década do século XX se deu a independência dos países africanos de língua portuguesa.Grande parte dos portugueses diz corretamente que foi na década de 70 (72%), enquanto 46% dos angolanos e 69% dos cabo-verdianos dão essa mesma resposta.