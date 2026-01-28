Cabo Verde realiza primeiro transplante renal em breve com apoio de Portugal

"Teremos esse momento que é um momento de viragem absoluto num sistema de saúde" e que se junta a outros indicadores que "Cabo Verde já demonstrou, nas últimas décadas, ser capaz de atingir, com muito sucesso", referiu a governante, após ser recebida pelo homólogo de Cabo Verde, Jorge Figueiredo, no Palácio do Governo, na capital, Praia.

Além de significar um progresso na saúde, o início dos transplantes em Cabo Verde pode fazer diminuir as separações familiares forçadas por deslocações para tratamento.

A hemodiálise obriga a três sessões por semana e a abertura de dois centros de diálise no arquipélago resolveu parte do problema: o transplante será uma solução definitiva.

O Hospital de Santo António, no Porto, é o parceiro deste projeto com Portugal, que inclui apoio à instalação de material cirúrgico em Cabo Verde e formação, com presença de cirurgiões especializados para se criar autonomia no arquipélago.

Este tipo de intervenção cirúrgica faz parte de um pacote de projetos de cooperação na área da saúde, que abrange os setores público e privado, que inclui ainda formação e treino de profissionais, reforço de vigilância epidemiológica, de resposta à emergência e catástrofes e desenvolvimento da transformação digital, no âmbito de diferentes especialidades, referiu Ana Paula Martins.

A ministra da Saúde desloca-se a Cabo Verde a convite do homólogo cabo-verdiano, todos os dossiês já foram passados em revista, esta tarde, numa reunião de equipas técnicas, e até sexta-feira vai acompanhar os projetos de cooperação subscritos nas cimeiras entre os dois países.

"Portugal é a grande retaguarda para os pacientes de Cabo Verde que ainda não temos a possibilidade de tratar" no arquipélago, disse o ministro Jorge Figueiredo.

Oncologia, traumatologia, cardiologia e oftalmologia "são áreas extremamente importantes" e que o Governo cabo-verdiano quer "aprofundar com Portugal", referiu, acrescentando que, "para resolver os seus problemas [Cabo Verde deve] avançar, claramente, por uma opção de educação e formação dos seus quadros" na área das especialidades médicas.

"Nas evacuações [transferências médicas], nós temos cerca de 350 autorizações de deslocação para Portugal", anualmente, referiu, um número que aumentou "nos últimos anos".

"O que Cabo Verde pretende é reduzir, já em 2026, um volume significativo de evacuações", apontando para "o nível das 150", à medida que ganhe autonomia nas especialidades.

Na área da formação, o arquipélago "conta com Portugal, naturalmente, mas também com os médicos" que já tem na diáspora, nomeadamente, "nos Estados Unidos e um pouco de toda a Europa", incluindo Portugal.