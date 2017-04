Caça ao homem após homicídio transmitido no Facebook

RTP 17 Abr, 2017, 10:25 / atualizado em 17 Abr, 2017, 10:35 | Mundo

O vídeo foi colocado na página de Stephens por volta das 14h00 locais e mostrava uma pistola a ser apontada a um homem. O suspeito acabou por disparar e o homem, identificado como Robert Godwin, de 74 anos, caiu inanimado. O vídeo foi retirado pelo Facebook algumas horas depois.



Segundo um porta-voz do Facebook, o homicídio não aconteceu em direto como foi noticiado num primeiro momento. O vídeo foi filmado e só depois colocado na rede social. A polícia soube do caso depois de ter recebido vários alertas de utilizadores que viram as imagens colocadas online.



A imprensa norte-americana refere que o homem suspeito do crime estaria “chateado com a namorada”. De facto, antes de disparar, Steve Stephens pede ao idoso que repita o nome de uma mulher, que este nega conhecer. Quando abandona o local já depois do crime, com o telemóvel ainda em modo de gravação, o suspeito grita que a culpada daquele crime é a mulher anteriormente mencionada.



Segundo Calvin Williams, chefe da polícia de Cleveland, o homem em fuga está armado, é perigoso e foi visto pela última vez com um Ford Fusion branco ou creme, que as autoridades acreditam que terá adquirido recentemente.



O mesmo responsável refere ainda que Steve Stephens poderá já ter chegado a outros pontos do país, deixando um alerta aos estados circundantes, incluindo a Pensilvânia, Nova Iorque, Indiana ou Michigan.





AGGRAVATED MURDER WARRANT ISSUED FOR STEVE STEPHENS, BM 37 https://t.co/gvJpqaCOPb pic.twitter.com/v8Jkcmb4cy — Cleveland Police (@CLEpolice) April 17, 2017

Em comunicado, o Facebook condena o “crime horrendo” e diz que este tipo de conteúdos não pode ser permitido na rede social.“Trabalhamos muito para manter um ambiente seguro no Facebook e estamos em contacto com a justiça em emergências como esta, quando há ameaças diretas à segurança”, acrescenta o documento.Citado pela CNN , o responsável pela polícia local diz que o homem assassinado terá sido escolhido “aleatoriamente”, segundo as informações que as autoridades dispõem neste momento. Robert Godwin teria acabado de deixar a casa dos filhos após o almoço de Páscoa e estaria a voltar para casa na altura em que foi abatido a tiro.Esta não é a primeira vez que o Facebook é implicado em casos de crime. Em janeiro, quatro pessoas foram acusadas de atacar e insultar um homem incapacitado e transmitirem os maus tratos em direto na rede social.