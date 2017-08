Caça ao suspeito dos ataques em Barcelona em toda a Europa

RTP 21 Ago, 2017, 09:15 / atualizado em 21 Ago, 2017, 10:38 | Mundo

De acordo com Joaquim Forn, as autoridades estão à procura de Younes Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos, que, dizem agora as autoridades, era o condutor da carrinha que atingiu várias pessoas nas Ramblas, em Barcelona.



"Esta pessoa já não está a ser apenas procurada na Catalunha mas em todos os países europeus, este é um esforço das polícias europeias", disse Forn.



As autoridades policiais da Catalunha anunciaram esta segunda-feira que vão dar mais informações sobre as investigações numa conferência de imprensa que se vai realizar às 12:30 (11:30 em Lisboa) na capital da Catalunha.





Citado pelo, o conselheiro do Interior do governo autónomo catalão acrescentou que o "imã de Ripoll não tinha antecedentes" e que a comunidade muçulmana não imaginava que fosse "um radical".Em entrevista à Catalunya Ràdio, o mesmo responsável revelou que as autoridades estão a trabalhar partindo do princípio de que Abouyaaqoub estava sozinho no interior da carrinha.Sobre o imã da mesquita de Ripoll, Adbelbaki Es Satty, que poderá ser o cérebro por trás dos atentados em Espanha, Joaquim Forn adiantou que não se “conhecia nenhum antecedente. A comunidade muçulmana não pensava que se tratava de uma pessoa radical”, disse durante a entrevista à Catalunya Ràdio, citado peloO jornal El País publica esta segunda-feria, na edição eletrónica, várias fotografias do alegado autor do atropelamento, que se terá posto em fuga, no centro da cidade.As imagens foram captadas pelas câmaras de vigilância, após o atropelamento, e mostram um jovem a sair tranquilamente da viatura com uns óculos escuros e a caminhar em direção ao mercado de La Boqueria, um mercado que fica pouco acima do local onde o suspeito parou a carrinha.Ainda de acordo com o El País prevê-se que durante esta segunda-feira seja divulgada a identidade de todas as vítimas mortais dos atentados. Até agora, foram identificadas oficialmente 11 das 13 vítimas do atropelamento em Barcelona. Também já é conhecido o nome da mulher que foi esfaqueada momentos depois, em Cambrils.Joaquim Forn adiantou ainda que "nesta altura está afastada a hipótese de um novo atentando" e que por isso "não foi ativado o nível de segurança cinco".