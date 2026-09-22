Caça F-16 despenhou-se em base aérea norte-americana na Alemanha

Caça F-16 despenhou-se em base aérea norte-americana na Alemanha

O incidente ocorreu “na linha de voo”, zona situada junto à pista de descolagem, informaram as autoridades locais. O piloto ficou ferido após conseguir ejetar-se da aeronave.

RTP / Adicionar como fonte informativa

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(em atualização)

Um casa F-16 da base norte-americana de Spangdahlem, na Alemanha, despenhou-se esta terça-feira.

Segundo o Exército norte-americano, o piloto conseguiu ejetar-se em segurança, mas ficou ferido.

Os bombeiros e os serviços de proteção civil já concluíram, entretanto, a sua intervenção no local.

A causa do incidente está a ser investigada.

A força aérea dos Estados Unidos mantém presença em Spangdahlem desde a década de 1950. A base onde ocorreu o acidente é considerada um dos aeródromos mais importantes para as forças militares norte-americanas na região.
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