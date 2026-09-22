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Caça F-16 despenhou-se em base aérea norte-americana na Alemanha
O incidente ocorreu “na linha de voo”, zona situada junto à pista de descolagem, informaram as autoridades locais. O piloto ficou ferido após conseguir ejetar-se da aeronave.
(em atualização)
Segundo o Exército norte-americano, o piloto conseguiu ejetar-se em segurança, mas ficou ferido.
Os bombeiros e os serviços de proteção civil já concluíram, entretanto, a sua intervenção no local.
A causa do incidente está a ser investigada.
A força aérea dos Estados Unidos mantém presença em Spangdahlem desde a década de 1950. A base onde ocorreu o acidente é considerada um dos aeródromos mais importantes para as forças militares norte-americanas na região.