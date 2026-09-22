Caça F-16 despenhou-se em base aérea norte-americana na Alemanha

(em atualização)







Os bombeiros e os serviços de proteção civil já concluíram, entretanto, a sua intervenção no local.



A causa do incidente está a ser investigada.



A força aérea dos Estados Unidos mantém presença em Spangdahlem desde a década de 1950. A base onde ocorreu o acidente é considerada um dos aeródromos mais importantes para as forças militares norte-americanas na região.

A causa do incidente está a ser investigada.A força aérea dos Estados Unidos mantém presença em Spangdahlem desde a década de 1950. A base onde ocorreu o acidente é considerada um dos aeródromos mais importantes para as forças militares norte-americanas na região.

Um casa F-16 da base norte-americana de Spangdahlem, na Alemanha, despenhou-se esta terça-feira.Segundo o Exército norte-americano, o piloto conseguiu ejetar-se em segurança, mas ficou ferido.