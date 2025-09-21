Caças britânicos iniciam missões de defesa aérea na Polónia após incursões russas

Segundo informou hoje o Ministério da Defesa do Reino Unido, em comunicado, como parte da missão "Sentinela Oriental" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Nato), que visa reforçar as defesas no flanco oriental, os dois caças britânicos descolaram na sexta-feira à noite da base aérea de Coningsby, em Lincolnshire (leste de Inglaterra).

Seguiram apoiados por um avião Voyager da RAF, "para patrulhar o céu polaco e dissuadir e defender-se das ameaças aéreas russas", explicou o ministério.

"Regressaram sãos e salvos ao Reino Unido na madrugada de sábado", acrescentou.

Esta missão surge após 19 `drones` (aeronaves pilotadas remotamente) russos terem entrado na Polónia e de ter acontecido uma situação semelhante (de menor dimensão) na Roménia. Na sexta-feira, a Estónia denunciou a entrada de três caças russos no espaço aéreo do país por 12 minutos.

"Os Typhoon da RAF realizaram a sua primeira missão de defesa aérea sobre a Polónia, enviando um sinal claro: o espaço aéreo da Nato será defendido", afirmou o ministro britânico da Defesa, John Healey, citado na nota.

Esta primeira missão operacional ocorre após a recente incursão "arrojada e perigosa" de drones russos no espaço aéreo soberano polaco e, na opinião do Ministério da Defesa britânico, representou a violação mais importante do espaço aéreo da Nato pela Rússia desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia em 2022.

Healey lembrou que a operação coincide com o 85.º aniversário da Batalha de Inglaterra (1940), onde os pilotos polacos vieram em auxílio do Reino Unido para impedir que Hitler invadisse a Grã-Bretanha no início da Segunda Guerra Mundial.

"É especialmente comovente que os pilotos e a tripulação da RAF estejam mais uma vez lado a lado com a Polónia em defesa da nossa segurança comum, tornando-nos seguros em casa e fortes no exterior", destacou o ministro da Defesa britânico.