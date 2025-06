"Cada dia que passa traz novos ataques". Drones russos voltam a fazer vítimas na Ucrânia

"Cada dia que passa traz novos ataques russos, e quase todos os ataques são reveladores", afirmou o líder da Ucrânia em comunicado.

Os últimos dias têm sido marcados por incessantes ataques russos contra a Ucrânia. Na segunda-feira deu-se um bombardeamento recorde de quase 500 drones, enquanto na terça-feira se registaram 315 drones e sete mísseis.





O exército ucraniano disse, por sua vez, ter atacado a fábrica de componentes eletrónicos Rezonit, em Moscovo, durante a noite. Os militares disseram ter registado explosões na fábrica, que produz componentes utilizados em armas de alta tecnologia e noutros equipamentos de defesa.



Zelensky pediu maior pressão sobre Moscovo

c/ agências

Uma das áreas mais fortemente atingidas durante a madrugada foi Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, onde 17atingiram dois distritos residenciais, de acordo com o autarca Ihor Terekhov., escreveu Terekhov na plataforma de mensagens Telegram.Várias equipas de emergência, trabalhadores municipais e voluntários trabalharam durante a noite para extinguir os incêndios causados pelos ataques e resgatar os habitantes que se encontravam em casas em chamas.O governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, avançou que. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que 64 pessoas ficaram feridas e reiterou o apelo a uma maior pressão internacional sobre Moscovo.“Não devemos ter medo ou adiar novas decisões que possam tornar as coisas mais difíceis para a Rússia. Sem isso, eles não se envolverão numa verdadeira diplomacia.”, acrescentou.Na quarta-feira, o presidente ucraniano presidiu a uma cimeira com países do sudeste europeu no porto de Odessa, no Mar Negro, onde foi discutida a situação de segurança e energia na região, assim como o apoio militar que alguns dos participantes têm oferecido a Kiev.Volodymyr Zelensky aproveitou para pedir que a União Europeia baixe ainda mais o limite do preço do petróleo russo, depois de. O valor, abaixo do preço de mercado, pretende privar o Kremlin de lucros que usa para financiar a guerra na Ucrânia.O presidente ucraniano argumentou que"Todos podem ver que Putin não quer acabar com esta guerra", disse Zelensky na cimeira em Odessa. "Ele acredita que, enquanto puder lutar e dominar os seus vizinhos, se mantém politicamente vivo”."Mas independentemente daquilo em que ele acredita, o nosso trabalho é forçar a Rússia a uma posição em que deve procurar a paz e a sobrevivência política por meios não militares. Isso é absolutamente possível", assegurou.