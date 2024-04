Café mais popular do mundo tem mais de meio milhão de anos

Com o objetivo de aprender mais sobre as plantas para melhor protegê-las das pragas e das alterações climáticas,, noticiou a agência Associated Press (AP).“Por outras palavras, antes de qualquer intervenção humana”, frisou Victor Albert, biólogo da Universidade de Buffalo que coliderou o estudo.Nos anos 1600, o monge indiano Baba Budan teria contrabandeado sete grãos de café cru do Iémen para a sua terra natal, estabelecendo as bases para a aquisição global do café.e é produzido por marcas como Starbucks, Tim Horton's e Dunkin'.O resto é robusta, um café mais forte e amargo feito de um dos parentes do arábica, o Coffea canephora.Para juntar as peças do passado do café arábica,– cortesia do Museu de História Natural de Londres – que o naturalista sueco Carl Linnaeus usou para nomear a planta.O estudo foi publicado segunda-feira na revista Nature Genetics. Investigadores da Nestlé, proprietária de diversas marcas de café, contribuíram para o estudo.A população da planta arábica flutuou ao longo de milhares de anos antes de os humanos começarem a cultivá-la, florescendo durante os períodos quentes e húmidos e sofrendo durante os períodos secos. Estes tempos difíceis criaram os chamados ‘pontos de estrangulamento’, quando apenas um pequeno número de plantas geneticamente semelhantes sobreviveu.Os investigadores exploraram a composição de uma variedade de arábica resistente à ferrugem do café, destacando secções de seu código genético que poderiam ajudar a proteger a planta.O estudo esclarece como surgiu o arábica e destaca pistas que podem ajudar a proteger a cultura, sublinhou Fabian Echeverria, consultor do Centro de Investigação e Educação em Café da Texas A&M University, que não esteve envolvido neste trabalho.Explorar o passado e o presente do arábica pode fornecer informações sobre como manter as plantas de café saudáveis e as chávenas de café cheias.