Caiu o regime na Síria. Família Assad está asilada em Moscovo

Os rebeldes entraram na capital Damasco. O presidente Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, que lhe concedeu asilo. Esteve 24 anos no cargo que herdou do pai, Hafez al-Assad. Este 8 de Dezembro foi declarado feriado nacional pela oposição. Apesar das promessas de defesa das infraestruturas do país, muitos grupos armados estão a vandalizar e a pilhar tudo o que tenha valor. O Banco Central e o Palácio Presidencial em Damasco já foram saqueados.