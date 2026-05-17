"Calma antes da tempestade". Trump e Netanyahu discutiram possível retomar dos ataques contra Irão

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou este domingo com o presidente norte-americano, numa chamada telefónica que durou pouco mais de meia hora.







De acordo com a emissora israelita Kan, os dois líderes discutiram a possibilidade de um retomar dos confrontos com o Irão e Trump também informou Netanyahu sobre a sua recente visita à China.

“Estamos atentos à situação do Irão”, disse Netanyahu durante a reunião semanal do gabinete este domingo. “Sem dúvida de que há muitas possibilidades e estamos preparados para todos os cenários”, acrescentou.





Este domingo, Donald Trump ameaçou com consequência para o Irão se o país não aceitar um acordo. "Para o Irão, o tempo está a esgotar-se, e é melhor mexerem-se, RÁPIDO, ou não restará nada deles. O TEMPO É ESSENCIAL!", escreveu o presidente numa publicação na Truth Social.





No sábado, Donald Trump partilhou na sua rede social Truth Social uma imagem gerada por Inteligência Artificial com a legenda “Era a calma antes da tempestade”. Na imagem, Trump surge a bordo de um navio de guerra ao lado de um oficial da marinha, com embarcações iranianas atrás.





"Escalada perigosa"

Abu Dhabi não apontou o dedo ao Irão, apesar de o ter acusado repetidamente de realizar ataques contra o seu território desde o cessar-fogo de 8 de abril, que pôs fim às hostilidades entre a República Islâmica do Irão e Israel e os Estados Unidos.

Impasse nas negociações

Washington apresentou uma lista de cinco pontos exigindo, entre outras coisas, que o Irão mantenha apenas uma instalação nuclear ativa e transfira o seu stock de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos, informou a agência de notícias Fars.

c/agências

Netanyahu vai também reunir este domingo com o seu gabinete de segurança, numa altura em que surgem relatos de que os EUA e Israel estão a preparar-se para lançar novos ataques contra o Irão.Os combates entre os EUA, Israel e Irão foram parcialmente interrompidos desde que um cessar-fogo entrou em vigor a 8 de abril. No entanto, esse frágil cessar-fogo está novamente sob pressão, com as negociações entre Teerão e Washington, com o objetivo de chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano e outras questões, estão paralisadas.O porta-voz das forças armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, alertou Trump este domingo contra a retomada de ataques contra o seu país.Por sua vez, o vice-presidente do Parlamento, Hamidreza Haji-Babai, afirmou que, se as instalações petrolíferas iranianas forem visadas, o Irão atacará os campos petrolíferos da região.Os sistemas de defesa aérea detetaram "três drones que entraram pela fronteira oeste", dois dos quais foram intercetados com sucesso, enquanto o terceiro "atingiu um gerador de energia" perto do local, de acordo com o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos.O ministério afirmou estar a investigar para "determinar a origem dos ataques".No entanto, os Emirados alertam para uma “escalada perigosa”.afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado, acrescentando que "nenhuma ameaça à segurança e à soberania será tolerada, independentemente das circunstâncias".Situada a mais de 200 quilómetros a oeste de Abu Dhabi, perto das fronteiras com a Arábia Saudita e o Catar, a central nuclear de Barakah está mais próxima de Doha do que dos principais centros urbanos dos Emirados Árabes Unidos."A Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR) confirmou que o incêndio não afetou a segurança da central nem a disponibilidade dos seus sistemas críticos e que todas as unidades estão a funcionar normalmente", acrescentou a mesma fonte.As negociações de paz continuam bloqueadas.De acordo com a mesma fonte, os Estados Unidos recusaram também libertar "nem 25%" dos bens iranianos congelados no estrangeiro ou pagar indemnizações pelos danos sofridos pelo Irão durante a guerra."Washington também exigiu restrições muito rigorosas e de longo prazo ao programa nuclear iraniano e condicionou a cessação das hostilidades em todas as frentes à abertura de negociações", acrescentou a Mehr.Está prevista a implementação de portagens numa das principais rotas energéticas do mundo.Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos avisou que o Irão enfrentará "maus bocados" caso não seja alcançado rapidamente um acordo de paz.