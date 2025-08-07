Em direto
Calor. Cidade de Madrid tem refúgios climáticos

por Ana Romeu - Antena 1

AFP

A capital espanhola disponibiliza refúgios climáticos para onde a população pode fugir do calor. São espaços frescos, rodeados de plantas e de entrada gratuita.

Em Portugal, ainda não foram criados estes refúgios climáticos, mas em Madrid existem vários.

A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu, visitou um destes espaços, que permitem escapar às temperaturas que estão a rondar os 40 graus, em que os cidadãos aproventam para fazer jogos, trabalhar ou até dormir a sesta.

Em Espanha, foram registadas, no mês passado, mais de mil mortes associadas à onda de calor que atingiu o país.

Este número representa um aumento de 50 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado.

