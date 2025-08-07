Calor. Cidade de Madrid tem refúgios climáticos

AFP

Em Portugal, ainda não foram criados estes refúgios climáticos, mas em Madrid existem vários.



A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu, visitou um destes espaços, que permitem escapar às temperaturas que estão a rondar os 40 graus, em que os cidadãos aproventam para fazer jogos, trabalhar ou até dormir a sesta.



Em Espanha, foram registadas, no mês passado, mais de mil mortes associadas à onda de calor que atingiu o país.



Este número representa um aumento de 50 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado.

