Alívio das temperaturas é temporário
Foto: Jarosław Kwoczała - Unsplash
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para um tempo mais fresco, quinta e sexta-feira, antes do regresso do calor, a partir de sábado, explica a meteorologista Maria João Frada.
A meteorologista também prevê muito nevoeiro nos próximos dias. Esta quinta-feira, é esperada a chegada de uma nova massa de poeiras, vinda do Norte de África.
A Direção-Geral da Saúde avisa para uma situação de fraca qualidade do ar no continente.
Estas partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados, relembra a DGS.
Quanto à população em geral, deve evitar, por exemplo, a atividade física ao ar livre.
Sem qualquer incêndio ativo ao início da manhã, Portugal cumpre esta quinta-feira o último dia em situação de alerta, mas que pode ser prolongado.
Desde o passado domingo que estão em vigor várias restrições, devido ao elevado risco de fogos rurais.
O Conselho de Ministro toma nas próximas horas uma decisão.