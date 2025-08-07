Em direto
Alívio das temperaturas é temporário

por Antena 1

Foto: Jaros&#322;aw Kwocza&#322;a - Unsplash

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para um tempo mais fresco, quinta e sexta-feira, antes do regresso do calor, a partir de sábado, explica a meteorologista Maria João Frada.

A partir do fim de semana, as temperaturas voltam a atingir os 40 graus, principalmente nas regiões do interior.

A meteorologista também prevê muito nevoeiro nos próximos dias.
Esta quinta-feira, é esperada a chegada de uma nova massa de poeiras, vinda do Norte de África.

A Direção-Geral da Saúde avisa para uma situação de fraca qualidade do ar no continente.

Estas partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados, relembra a DGS.

Quanto à população em geral, deve evitar, por exemplo, a atividade física ao ar livre.

Sem qualquer incêndio ativo ao início da manhã, Portugal cumpre esta quinta-feira o último dia em situação de alerta, mas que pode ser prolongado.

Desde o passado domingo que estão em vigor várias restrições, devido ao elevado risco de fogos rurais.

O Conselho de Ministro toma nas próximas horas uma decisão.

