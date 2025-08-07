Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Direto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

O Governo decide esta quinta-feira se a situação de alerta em Portugal é para manter. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta a incêndios.

José Pinto Dias - RTP

Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Governo toma decisão sobre eventual extensão da situação de alerta

  • O Executivo decide esta quinta-feira se mantém, ou não, a situação de alerta em Portugal, num momento em que todos os incêndios no país estão em fase de resolução;


  • A Liga dos Bombeiros defende o prolongamento da situação de alerta no país;


  • A situação é agora mais tranquila. Os meios permanecem, todavia, no terreno para evitar reacendimentos. Os últimos incêndios a serem resolvidos foram os de Penafiel, Celorico de Basto e Vila Real;


  • Na quarta-feira, o incêndio de Penafiel teve um reacendimento. No mesmo dia, em Amarante, as chamas destruíram por completo uma fábrica;


  • Até ao final da tarde de quarta-feira, a Proteção Civil havia registado 73 ocorrências de incêndios, mobilizando 1.800 operacionais, e estava ainda a avaliar o nível do estado de prontidão especial a manter na sexta-feira e no fim de semana;


  • A ministra da Administração Interna veio sustentar que o país está a canalizar o "maior esforço que se fez até agora" para o combate aos incêndios florestais, mobilizando "todos os meios disponíveis". "Temos todos os meios disponíveis dentro daquilo que é possível, porque infelizmente há sempre escassez. Os que temos é o maior esforço que até agora se fez. Se deveríamos ter mais? Com certeza que sim, mas esta é a nossa condição", afirmou Maria Lúcia Amaral;


  • A PSP de Vila Real deteve uma mulher de 60 anos por alegado crime de incêndio em habitação e terreno agrícola, em Vila Nova. Em comunicado, a polícia adianta que a identificação e a detenção da mulher tiveram lugar no decorrer de uma ação de patrulhamento;


  • Um quarto dos incêndios investigados em 2025 tiveram como origem o fogo posto e a área ardida até julho apresenta o terceiro valor mais elevado desde 2015, de acordo com dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;


  • O relatório provisório do ICNF, relativo a 31 de julho e conhecido na quarta-feira, indica que os incêndios investigados até então tiveram como causas mais frequentes as queimas e queimadas, na ordem dos 32 por cento, seguindo-se o "incendiarismo - imputáveis", 25 por cento, e os reacendimentos, correspondentes a oito por cento do total.
Momento-Chave
por RTP

Ministra da Administração Interna diz que "há sempre escassez de meios" em situações complicadas

A ministra da Administração Interna falou esta quarta-feira aos jornalista. Maria Lúcia Amaral explicou que está a ser colocado no terreno o "maior esforço possível" para uma situação que é "extremamente difícil", lembrando que nestas situações existe sempre uma "escassez de meios".

A ministra explicou que são 72 os helicópteros que estão disponíveis para o combate às chamas que o número de aviões é sempre articulado com a Força Aérea que sempre disponibiliza meios quando é possível.

Maria Lúcia Amaral disse também que todo o dispositivo está concentrado em combater o que acontece e lembrou que os relatório científicos dão conta de que situação de área queimada em Portugal, é semelhante noutros países que lutam contra o mesmo.

"Estão mobilizados todos os meios disponíveis".
Momento-Chave
por RTP

Especialistas apontam falta de planificação no combate a incêndios

Foto: José Pinto Dias - RTP

Um investigador da Proteção Civil fala em meios mais do que suficientes, mas não são especializados. São deixados apelos para investimento nas pessoas e não em maquinaria.

Momento-Chave
por RTP

Governo decide esta quinta-feira se mantém situação de alerta

Vai chegar mais uma vaga de calor a Portugal e há ainda fogos a preocupar bombeiros e populações. O de Penafiel continua perto de povoações. Ao fim de quatro dias, o incêndio em Vila Real foi finalmente dominado pelos operacionais.

Momento-Chave
por RTP

Militares das Forças Armadas vão fazer vigilância e patrulhamento em Vila Real e Mondim de Basto

E em Vila Real e Mondim de Basto, cerca de 500 operacionais e dois meios aéreos mantêm-se atentos aos pontos quentes e reativações. Está prevista, também, a chegada de militares das Forças Armadas para a fase que se segue, de vigilância e patrulhamento.

O incêndio entrou em fase de resolução perto das oito da manhã. A Proteção Civil assegura que o perímetro do incêndio está estabilizado.
Momento-Chave
por RTP

Samardã. Frente de 300 metros dominada

As autoridades revelaram à RTP que a frente de fogo que chegou a ter 300 metros já foi dominada.

