Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

O Governo decide esta quinta-feira se a situação de alerta em Portugal é para manter. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta a incêndios.
O Governo decide esta quinta-feira se a situação de alerta em Portugal é para manter. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta a incêndios.
José Pinto Dias - RTP
A ministra da Administração Interna falou esta quarta-feira aos jornalista. Maria Lúcia Amaral explicou que está a ser colocado no terreno o "maior esforço possível" para uma situação que é "extremamente difícil", lembrando que nestas situações existe sempre uma "escassez de meios".
Foto: José Pinto Dias - RTP
Um investigador da Proteção Civil fala em meios mais do que suficientes, mas não são especializados. São deixados apelos para investimento nas pessoas e não em maquinaria.
Vai chegar mais uma vaga de calor a Portugal e há ainda fogos a preocupar bombeiros e populações. O de Penafiel continua perto de povoações. Ao fim de quatro dias, o incêndio em Vila Real foi finalmente dominado pelos operacionais.
E em Vila Real e Mondim de Basto, cerca de 500 operacionais e dois meios aéreos mantêm-se atentos aos pontos quentes e reativações. Está prevista, também, a chegada de militares das Forças Armadas para a fase que se segue, de vigilância e patrulhamento.
As autoridades revelaram à RTP que a frente de fogo que chegou a ter 300 metros já foi dominada.