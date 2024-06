São já mais de 900 as vítimas mortais na peregrinação a Meca por causa do calor extremo.

De acordo com a agência de notícias France Press, cerca de 600 eram egípcios.



As temperaturas na Arábia Saudita atingiram os 51 graus celsius.



As autoridades receiam o aumento de vítimas.



Nesta altura, são muitas as famílias que procuram, nos hospitais, pessoas desaparecidas.